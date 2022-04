Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Saisonauftakt mit kleinem Fest Es ist so weit: Offizieller Spargelanstich in Schwetzingen!

Jetzt startet die Spargelzeit in Schwetzingen ganz offiziell: Sternekoch Benjamin Peifer aus Wachenheim wird am Samstag, 23. April 2022, auf dem Hof Spilger in Schwetzingen die weißen Stangen stechen.