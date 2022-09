Familienspaß am Wasserwerk

Diesen Sonntag noch nichts vor? Dann einfach mal beim Wasserwerk Schwetzinger Hardt im Waldgebiet hinter der Sternallee vorbeischauen. Wasserwerk-Führungen (mit FFP2-Maske), Informationen rund ums Trinkwasser, Kinderprogramm, Livemusik und Foodtrucks sind die Zutaten für einen perfekten Familientag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anlass für diesen Tag der offenen Tür im Festcharakter ist der 50. Geburtstag des Wasserwerks. Unter dem Motto „Wasser erleben“ lässt sich „das Geburtstagskind“ von 10 bis 18 Uhr gerne über die Schulter schauen. Dazu gibt’s für die kleineren Gäste den Mitmachzirkus Paletti, Clown Jörn, eine Riesenhüpfburg und ein Bungee-Trampolin. Weitere Attraktionen sind die Torwand der HG Oftersheim/Schwetzingen, das Glücksrad der Stadtwerke und das Maskottchen-Duo der Schwetzinger Zeitung und der HG.

Zwei Hinweise: Im Wald als auch auf dem Gelände des Wasserwerks gilt absolutes Rauchverbot. Das Wasserwerk ist nur per Rad, zu Fuß oder mit der Elektro-Shuttle-Bahn erreichbar. Vor Ort wird ein kostenloser Rad-Check-Service geboten. Und er trotzdem motorisiert anreisen möchte, steigt bequem und kostenlos in die Elektro-Shuttle-Bahn, die den ganzen Tag über ihre Runden dreht. Abfahrt ist stündlich von der Schwetzinger Grillhütte an der Sternallee zum Wasserwerk ab 9.30 Uhr. Zurück zur Grillhütte geht’s zu jeder vollen Stunde ab 10 Uhr. sz