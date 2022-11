Fasnachtszug findet statt

Der 67. Kurpfälzer Fasnachtszug findet am Dienstag, 21. Februar 2023, 15 Uhr, statt. Dies teilt das Fasnachtszug-Komitee als Organisator mit. „Wir haben nach intensiver Rücksprache mit der Stadtverwaltung im Vorstand entschieden, dass wir nach zwei Jahren Pause wieder an den Start gehen“, sagt Vorsitzender Thomas Kreichgauer und hofft, dass viele altbekannte, aber auch neue Teilnehmer mitmachen werden.

Der Zugweg wird wie 2020 sein – also von der Lindenstraße (Aufstellung) über die Kronen-, Hebel- und Schlossstraße zum Schlossplatz. Dort biegt der närrische Lindwurm in die Carl-Theodor-Straße ein, an der Ecke zur Nadlerstraße geht es die Brücke hoch und am Kaufland-Kreisel Richtung Mühlenstraße bis hin zur Auflösung in der Walter-Rathenau-Straße. Wer einen gastronomischen Stand betreiben möchte, muss dies auch anmelden. sz