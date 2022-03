Finale für „Pinocchio“ am Schwetzinger Theater am Puls

Schwetzingen. Das Stück ist einfach großartig inszeniert, Geschichte, Kostüme und Darsteller sind brillant: „Pinocchio ist großes Theater für die ganze Familie“ schreibt das Theater am Puls (TaP) zu Recht auf seiner Internetseite. Am Sonntag, 13. März, 16 Uhr, gibt es die vorerst letzte Aufführung des Stücks im Schwetzinger Schauspielhaus. Als i-Tüpfelchen verlost die Redaktion in Kooperation mit dem TaP dreimal zwei Freikarten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Hintergrund hierfür ist dieses Mal ein besonderer: Ein treuer Theatergast hatte sich die Tickets bereits gesichert, kann nun jedoch nicht wie geplant in die Vorstellung kommen. Er wollte die Karten jedoch nicht verfallen lassen und gab sie Intendant Joerg Steve Mohr zurück – ohne jedoch das Geld zurückzufordern. Mohr spendiert nun die Tickets für Leser dieser Zeitung – und letztlich auch für die Seele seiner Bühnenakteure. Denn Corona-bedingt dürfen nach wie vor nur 45 Zuschauer auf den Stühlen Platz nehmen – eine luftige Kulisse, auf die die Schauspieler da schauen müssen.

Schwetzingen Schwetzingen: Pinocchio im Theater am Puls 34 Bilder Mehr erfahren

Joerg Steve Mohr macht keinen Hehl daraus, dass er es gern gehabt hätte, wenn mehr Menschen die Inszenierung hätten anschauen können. Letztlich, so schätzt er, waren es vielleicht 300 Theatergäste. Und die erlebten eine aufwendige Darstellung, die dicht am Buch von Carlo Collodi bleibt und damit weit mehr als „nur“ ein Abenteuer für Kinder darstellt. Es ist eine Geschichte des Erwachsenwerdens. Und somit eine Geschichte für Erwachsene, wie auch für Mädchen und Jungen ab acht Jahren. Denn erwachsen werden bedeutet, viele Abenteuer bestehen zu müssen. Und so muss sich der „Hampelmann“ durch unsere Welt schlagen und er begegnet Figuren, die es nicht immer gut mit ihm meinen. Aber er hat eine gute Fee, die ihn nicht aus den Augen lässt. Er stellt sich den Abenteuern mit heldenhaftem Mut und kindlicher Naivität, immer angetrieben von seiner Liebe zu seinem Papa und dem Wunsch, ein wertvoller Mensch zu werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ob Joerg Steve Mohr „Pinocchio“ zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ins Programm nehmen wird, ist nicht sicher, zumal es auch keine Aussichten gibt, wann wieder ein „volles“ Theaterhaus mit dann über 90 Besuchern möglich ist.

So kommt man an Tickets

Karten für die Sonntagsvorstellung gibt es noch zu kaufen (24 Euro, ermäßigt 18 Euro und für Kinder bis 12 Jahre 12 Euro) unter www.theater-am-puls.de oder im SZ-Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2, das übrigens auch am kommenden Samstag zum Aktionstag „Schwetzingen blüht auf“ von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein wird.

Wer sein Glück bei der Verlosung versuchen möchte, findet das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist Donnerstag, 10. März, 13 Uhr, Stichwort: Pinocchio.

Info: Mehr Fotos zu „Pinocchio“ gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3