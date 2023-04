Freude über Präsente

Der Ortsverband der Partei Die Linke aus Schwetzingen verteilte am Ostersamstag einen kleinen „Ostergruß“ in Form von bunten Eiern in der Fußgängerzone. Die Ostergrüße sollten etwas Freude in diesen ziemlich schwierigen Zeiten bereiten und das fand großen Anklang, so Stadtrat Werner Zieger von den Linken. Besonders Kinder und Senioren freuten sich über die Präsente.

Auch ergaben sich viele Gespräche. Immer wieder kam man dabei auf die gestiegenen Lebensmittelpreise zu sprechen, insbesondere bei den finanziell nicht ganz so gut gestellten Senioren. Weniger gemeint waren damit die Preise auf dem Wochenmarkt in Schwetzingen, sondern vielmehr die in den großen Lebensmittelketten.

Insgesamt gesehen zogen die Vertreter der Partei vor Ort ein positives Fazit und hofften, dass so manch Osterei, das verteilt wurde, über die Feiertage auf dem Frühstückstisch landete und dort noch mal für gute Laune sorgte. wz