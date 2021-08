Für Klima-Stammtisch melden

Ob Wasserstoff- oder Elektroautos, Hybridfahrzeuge, E-Bikes oder Lastenräder – im Schwetzinger Schlossgarten präsentieren sich am ersten September-Wochenende – 3. bis 5. September – wieder die wichtigsten und neuesten Konzepte zur nachhaltigen Mobilität. Bereits zum sechsten Mal findet die Ecomobil-Gala parallel zur Classic-Gala statt und auch in diesem Jahr freuen sich zahlreiche Aussteller auf den Austausch mit interessierten Bürgern. Das umfangreiche Hygienekonzept ermöglicht ein angenehmes Flanieren und bietet Besuchern ausreichend Freiräume.

Die feierliche Eröffnung der Ecomobil-Gala findet am Freitag, 3 September um 15.30 Uhr statt. Im Anschluss an den offiziellen Teil wird es um 17 Uhr in der Schlosskapelle einen Klima-Stammtisch zum Thema „Transformation der Antriebe“ geben, teilt die Stadtverwaltung mit. „Wir freuen uns, dass wir Professor Dr. Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut Ulm für einen Vortrag über verschiedene Antriebe wie Wasserstoff, Brennstoffzelle und Batterie gewinnen konnten“, erklärt Patrick Cisowski, Klimaschutzbeauftragter der Stadt. „Darüber hinaus bietet der Klima-Stammtisch den Besuchern ja auch immer eine gute Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen.“ Die Teilnahme am Stammtisch ist kostenfrei und eine Anmeldung über klimaschutz@schwetzingen.de möglich.

Proberadeln für Familien

Das Büro für Klimaschutz, Energie und Umwelt der Stadt Schwetzingen wird freitags und samstags mit einem eigenen Stand auf der Gala vertreten sein. Hier gibt es Informationen zu E-Mobilität und Radverkehr in Schwetzingen sowie zum Klimaschutzkonzept. Besonderes Highlight: Der Verein Fahrrad & Familie wird am Samstag, 4. September, mit Laufrädern, Fahrradanhängern, Kindersitzen und Lastenrad mit am Stand sein und Probefahrten anbieten.

Der Besuch der Ecomobil-Gala sowie der Classic-Gala ist nur mit einem zuvor gebuchten Zeitfenster (9 bis 13, 14 bis 18 Uhr) möglich. Außerdem gelten die 3G’s: Besucher müssen genesen, geimpft oder getestet sein, der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Es fällt lediglich der reguläre Schlosseintritt von 7 Euro beziehungsweise 3,50 Euro ermäßigt an. Die Eintrittskarten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Der Vorverkauf läuft über die Schlosskasse und ab Mittwoch, 24. August, ab 14 Uhr auch online über Reservix. Jahreskarteninhaber müssen ebenfalls vorab ein Zeitfenster buchen. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.classic-gala.de und www.ecomobilgala.de