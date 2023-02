Gemeinderat Schwetzingen: Ulrike Utz und Carsten Petzold geehrt

Schwetzingen. „Arbeit im Gemeinderat erfordert großes Engagement, Ehrenamt mit viel zeitlichem und persönlichem Einsatz, das ist nicht selbstverständlich“, sagte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl zu Beginn der öffentlichen Sitzung, die am Mittwochabend mit einem erfreulichen Anlass begann. Denn Ulrike Utz und Carsten Petzold (beide Schwetzinger Freie Wähler/SFW) wurden für langjährige Zugehörigkeit zum Gremium ausgezeichnet.

Diese Arbeit in der „Bürgerdemokratie Gemeinderat“ sei nicht hoch genug zu bewerten. Die Stadt und der Gemeindetag Baden-Württemberg tun das aber gerne, wenn – wie im Falle von Ulrike Utz – zehn Jahre und bei Carsten Petzold sogar 15 Jahre bürgerschaftliches Engagement zusammenkommen.

Ulrike Utz im Schwetzinger Gemeinderat geehrt: „Mit Leimbachwasser getauft“

Im Fall von Ulrike Utz jährte sich das Jubiläum fast auf den Tag genau – denn die waschechte Schwetzingerin („Mit Leimbachwasser getauft“) sitzt seit dem 31. Januar 2013 für die Fraktion der Freien Wähler im Ratsgremium, ist Mitglied in verschiedenen Gremien des Gemeinderats, unter anderem Verwaltungsausschuss, Kindergartenkuratorium, Zweckverbände Bezirk Schwetzingen und Unterer Leimbach sowie Stellvertretung in weiteren Gremien. In der Stadt sei sie aber nicht nur als Bürgerin, sondern vor allem als Chefin der Bäckerei Utz sehr bekannt. „Vieles im Unternehmen trägt auch ihre Handschrift.“ Zudem sei sie in vielen Vereinen engagiert und damit in der Stadt auf vielen Ebenen sehr präsent, interessiert und ansprechbar – mit den Schwerpunkten: Kultur und Soziales, Austausch mit den Partnerstädten, Vereinsförderung und Wirtschaftsleben: „Sie bringt ihre lebenslange Kenntnis der Menschen und der Stadt ein.“ Und er charakterisierte sie als „ausgeglichene und entspannte Kommunalpolitikerin“.

Carsten Petzold im Schwetzinger Gemeinderat geehrt: „Pälzer Bu“ rückte nach

Noch fünf Jahre länger sitzt Carsten Petzold im Rat, ebenfalls fast exakt auf den Tag – der seit Langem hier lebende „Pälzer Bu“ rückte am 31. Januar 2008 ins Gremium nach, damals noch als Mitglied des Schwetzinger Wählerforums, nach der Fusion für die Freien Wähler, seit 2019 sogar als Fraktionssprecher. Auch er sei Mitglied in zahlreichen Gremien wie Verwaltungsausschuss, Kultur- und Bildungsausschuss, Bellamar-Werksausschuss, Kindergartenkuratorium, Zweckverband und Nachbarschaftsverband.

In Schwetzingen sei er nicht nur als Bürger, sondern vor allem auch durch seine langjährige Tätigkeit als mittlerweile pensionierter Polizeivollzugsbeamter sehr bekannt, betonte der OB. „Als Polizist hatte er einen umfassenden Einblick in die Lebenslagen vieler Menschen und hat ohne Zweifel viele Höhen und Tiefen erlebt.“ Seine inhaltlichen Schwerpunkte im Rat seien Bildung, Jugend, Soziales, Sicherheit und Prävention („Da bringt er immer wieder sein berufliches Know-how mit ein“), Vereine, Städtebau- und Stadtentwicklung sowie Städtepartnerschaften. Und er sei ein Kommunalpolitiker mit spitzer und humorvoller Zunge. „Das dürfen wir immer wieder bei seinen Stellungnahmen erleben“, lobte Pöltl.