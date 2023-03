Gemeinsam im Kampfsport geübt: Privatgymnasium und Comeniusschule in Schwetzingen

Schwetzingen. Eine Sporteinheit der etwas anderen Art absolvierten die Schülerinnen und Schüler des Sportprofils der zehnten Klassen des Privatgymnasiums jetzt an der Comeniusschule. Dort werden Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen unterrichtet. Gemeinsam mit der dortigen Kampfsport-AG verbrachten die Sportprofiler sechs Doppelstunden unter Leitung von Enzio Ermarth, der die AG schon Jahre betreut.

Auf Grundlage des Sportcurriculums lernten sie erste Grundtechniken verschiedener Kampfsportarten und der Selbstverteidigung kennen. Darüber hinaus war es aber auch eine ganz neue Erfahrung, mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam Sport zu machen, die andere Voraussetzungen mitbringen.

Neugier und Vorsicht gingen im Vorfeld Hand in Hand und so wurde die erste gemeinsame Stunde mit Spannung erwartet. Mit viel Akzeptanz und dem gewissen Maß an Lockerheit auf beiden Seiten konnten die Stunden in einer guten Atmosphäre stattfinden. Angeregt wurde die Kooperation durch die Austragung der Special Olympics, der olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, in Berlin. Deutschlandweit beherbergen Städte und Gemeinden die Sportler aus aller Welt. Auch Schwetzingen ist für eine Woche „Host Town“ für die Delegation aus Jamaika. Um eine inklusive Gesellschaft und ein Miteinander aller Menschen auch nachhaltig nach Ende der Special Olympics zu fördern, wurden zahlreiche Projekte und Kooperationen angestoßen.

Die Kooperation des Privatgymnasiums mit der Comeniusschule wird ab sofort jedes Schuljahr mit dem Sportprofil der zehnten Klassen sowie der Kampfsport-AG der Comeniusschule stattfinden. Sie bietet Schülern die Möglichkeit, Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln, die übers fachliche Wissen hinausgehen und sie in ihrem Verständnis und ihrer Sozialkompetenz fördern.