„Greifbares Glück“ für GRN-Senioren in Schwetzingen

Halbzeit bei „Greifbares Glück – Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren“, der aktuellen Förderaktion der Dietmar-Hopp-Stiftung. Im April wurden die Tovertafeln 41 bis 50 gespendet, bis September folgen 50 weitere. Dieses Mal profitiert das GRN-Seniorenzentrum in Schwetzingen davon.

Meike Leupold, stellvertretende Leiterin der Dietmar-Hopp-Stiftung, freut sich, dass die Tovertafeln bei den bisherigen Spendenempfängern positive Effekte erzielen. Gleichzeitig macht sie den verbleibenden Bewerbern Mut: „Es bestehen noch gute Chancen für die zahlreichen Senioreneinrichtungen und Kliniken, demenzerkrankten Menschen Glücksmomente bescheren zu können! Immerhin haben wir von insgesamt 100 Tovertafel-Paketen erst die Hälfte vergeben.“ Tovertafeln sind interaktive Spielekonsolen. Sie können Menschen mit Demenz geistig und körperlich anregen. Mithilfe eines an der Decke hängenden Beamers werden Spiele auf einen Tisch projiziert, zum Beispiel ein Fußballfeld, ein Aquarium oder ein Memoryspiel. Mithilfe künstlicher Intelligenz erkennt die Tovertafel Bewegungen, sodass die Bilder auf Bewegungen der Spieler reagieren. Sie werden dadurch aktiviert und haben Freude am Gemeinschaftserlebnis. Wenn die Senioren gemeinsam ein Puzzle lösen, Laub vom Tisch fegen, oder Besteck zum Glänzen bringen, haben alle Beteiligten Spaß und Erfolgserlebnisse.

Die Effekte der Tovertafel sind sogar wissenschaftlich belegt: Schon die Idee entstand ab 2015 innerhalb einer Doktorarbeit an der TU Delft und der Universität Amsterdam. Seitdem ist die Forschung ein wichtiger Bestandteil für ihre Weiterentwicklung. Regelmäßig werden Studien zu Menschen mit Demenz, zu ihrer Pflegeumgebung und zur Wirkung der Tovertafel durchgeführt, damit sie auch künftig den Bedürfnissen der Menschen mit Demenz entspricht und den Wünschen der Mitarbeitenden in der Pflege Rechnung trägt. Derzeit gib es rund 30 Spiele in unterschiedlichen Niveaus, sodass für alle Senioren unabhängig vom Grad der Demenz etwas dabei ist.



