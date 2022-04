Dr. Andreas Baier ist seit 1. April neuer Chefarzt der Geriatrie in der GRN-Klinik Schwetzingen und damit Nachfolger von Markus Bender. Der 43-jährige gebürtige Heidelberger arbeitete zuvor als Oberarzt im St. Josefskrankenhaus in Heidelberg sowie in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis in Ludwigshafen. Als Facharzt für Innere Medizin erwarb er 2015 die Zusatzqualifikation für Geriatrie

