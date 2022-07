Gruß und Kuss aus dem Schloss

Im Themenjahr 2022 „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg dreht sich alles um die Liebe, Küsse und Zärtlichkeiten. Daher wurden in verschiedenen Schlössern, Klöstern, Gärten und Kleinoden im Land schöne Kussorte geschaffen. Derjenige, der sich dort bis Sonntag, 10. Juli, küsst – egal, ob Begrüßungsküsschen unter Freunden, ein Schmatzer von der Oma an den Enkel oder Liebeküsse als Paar – kann mit etwas Glück einen Restaurantgutschein im Wert von 250 Euro gewinnen.

In den Monumenten des Landes wurden spezielle Kussorte aufgebaut, an denen es sich besonders gut küssen lässt. Beispielsweise im magischen Seepferdchengarten von Schloss Schwetzingen wurde schon so mancher liebevolle Wangenkuss hingehaucht. Die weiteren Kussorte im Garten und Schloss sind durch ein Schild mit Kussmund gekennzeichnet.

Liebesbeweis als Gewinnchance

Küsst man sich bis Sonntag an einem dieser schönen Orte, bekommt man vielleicht auch einen Gutschein. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ganz einfach und steht allen offen. Besucher machen am Kussort ein gemeinsames Bild von sich. Anschließend muss das Foto im Aktionszeitraum mit dem Hashtag #Kussort auf Facebook oder Instagram hochgeladen werden. Mit etwas Glück winkt ein gemeinsames Dinner im Wert von 250 Euro im Restaurant Schlossweinstube im Schloss Heidelberg.

Übrigens: Am Mittwoch, 6. Juli, ist der Internationale Tag des Kusses. Was für ein schöner Anlass, um einen Kuss inmitten der historischen Bauwerke und Gartenkunst zu verschenken. Die Liebe und ihre Facetten im Wandel der Zeit erkunden Besucher im begonnenen Themenjahr „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“. In 14 Monumenten des Landes – darunter auch die Anlage in Schwetzingen – geht es auf eine Zeitreise voller Schönheit und manchmal auch Frivolität – von der Liebe jenseits der Ehe über intime Religiosität und leidenschaftliche Gottesliebe bis zur Sammelleidenschaft. zg

Info: Weitere Informationen unter www.schloesser-und-gaerten.de/themenjahr