Hebel-Treff zum Klima

Wie macht man komplexe Klimawandelthemen für den Unterricht anschaulich? Franz Puschner, Lehrer an der Schwetzinger Carl-Theodor-Schule, griff selbst zu Kamera und Mikrofon, um Fakten aus der Wissenschaft neu zu illustrieren und mit Originaltönen von Experten aus Forschung und Praxis lebendig werden zu lassen. In seiner Film-Doku „Wann ist jetzt? Eine Erdgeschichte zur Zukunft“ richtet er den Blick im Rahmen des Rhein-Neckar-Raums ganz bewusst auch zurück in die lange Geschichte unserer Erde. Von dort stellt er den Bezug zu unserem Alltag im Rhein-Neckar-Raum her.

Franz Puschner wird beim Hebel-Treff am Montag, 11. Juli, um 19 Uhr in der Aula des Hebel-Gymnasiums seinen knapp halbstündigen Film zeigen sowie Impulse zu Lösungsansätzen vorstellen. Anschließend steht er für eine Diskussion zur Verfügung. Zu dem Hebel-Treff laden Schulleitung, Elternbeirat und Freundeskreis des Hebel-Gymnasiums Schwetzingen ein, der Eintritt ist frei. Um eine Spende für das von der Schule unterstützte Waisenhaus in der Demokratischen Republik Kongo wird gebeten. bs