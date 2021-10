Heidelberger Zoo wegen Sturmtief geschlossen - Zooleuchten abgesagt

Heidelberg. Sturmtief „Ignatz“ wirkt sich auch auf den Zoo Heidelberg aus: Aufgrund des Unwetters bleibt der Zoo am Donnerstag 21. Oktober, vorsorglich geschlossen. Das Heidelberger Zoo-Leuchten muss ebenfalls ausfallen, wie der Zoo am Donnerstagmorgen mitteilte. „Wir möchten kein Risiko eingehen, daher schließen wir den Zoo heute für den Besucherverkehr. Die Tierpfleger kümmern sich selbstverständlich weiterhin um unsere Tiere“, sagt Zoodirektor Dr. Wünnemann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fast alle Tiere halten sich heute dauerhaft im Innenbereich auf, so beispielsweise die Huftiere, wie Kudus oder Blessböcke, die besonders schreckhaft sind. Auch die Großkatzen verbringen den Tag im geschützten Tierhaus, erklärt der Zoo.

Besucher, die ein Online-Ticket gebucht und geplant haben, am heutigen Donnerstag den Tiergarten zu besuchen, werden gebeten, zuhause zu bleiben. Der Heidelberger Zoo weist darauf hin, dass die Tickets an einem anderen Tag eingelöst werden, eine Kontaktaufnahme sei nicht erforderlich.. Gleiches gilt für die Online-Tickets „Heidelberger Zoo-Leuchten“, das ebenfalls nicht stattfindet. Diese Tickets können bis zum Ende des Zoo-Leuchtens am 28. November flexibel eingelöst werden.