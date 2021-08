Hier ruft attraktiver Bergurlaub - dank Ex-Skistar Rainer Schönfelder

Es sind Fotografien eines Lebensabschnitts, die die Wände der Cooee alpin Hotels zieren – so auch die im neuesten Haus in Bad Kleinkirchheim. Dort ist Rainer Schönfelder mit seinen schönsten Erfolgen zu sehen. Der Weltklasse-Skifahrer aus Österreich gewann unter anderem vier Medaillen bei Olympischen Spielen sowie Weltmeisterschaften und holte einmal den Slalom-Weltcup. Nach seiner aktiven Alpinsportlerlaufbahn ist der 44-jährige Kärntner unter anderem in die Hotelbranche eingestiegen. Mit den Cooee alpin Hotels verfolgt er dabei ein spannendes Konzept: Urlaub an wunderschönen Plätzen in der Alpenrepublik zu attraktiven Preisen mit Sport und Genuss im Fokus.

Die Cooee alpin Hotels bestechen dabei mit einer Toplage in Bezug auf die Region sowie die Infrastruktur vor Ort, einer herzlichen Gastlichkeit, zeitgemäßer und praktischer Einrichtung sowie einer sympathischen Funktionalität ohne viel Schnickschnack. Dennoch ist das Wohlfühlerlebnis garantiert – nicht zuletzt wegen der atemberaubenden Kulisse. So auch in Bad Kleinkirchheim. Naturbegeisterte werden es lieben, auf den Balkonen des Hotels zu sitzen und auf die Nockberge zu schauen. Im Sommer sind die Kühe mit ihren Glocken zu hören, im Winter zischen die Skifahrer direkt am Haus vorbei. Mit der nahe gelegenen Kaiserburgbahn kommen Skiasse, Wanderer und Biker auf die Gipfel der Nockberge. Direkt an der Kaiserburg-Bergstation wartet ein Flow Country Trail auf Sattelfeste.

Küchenchef Lutz Melchert aus Thüringen verwöhnt mit seinem Team die Gaumen der Hotelgäste. Schon beim Frühstücksbüffet weiß der Urlauber nicht, was er zuerst nehmen soll, die Auswahl ist enorm. Ob Müsli, Würstchen, Eier oder Obst – es gibt nichts, was es nicht gibt. Unbedingt probieren: die Schaf-Bio-Naturjoghurts vom lokalen Mallhof! Regionalität und Frische wird auch am Abend großgeschrieben. Hier sorgt das Küchenteam immer wieder für Überraschungsschmankerl.

Struktur für Familien schaffen

Cooee (sprich Ku:’i:) kommt übrigens aus dem Australischen und bedeutet: „Ich bin hier – wo bist du?“ Getreu dieses Mottos mischt sich Chef Rainer Schönfelder immer wieder gern selbst bei seinen Stippvisiten im Haus unter die Gäste, plaudert mit den Urlaubern, nimmt Anregungen und auch viel Lob mit. Letzteres freut ihn besonders, zumal das dritte Cooee alpin in Bad Kleinkirchheim nach den Häusern in Gosau (Oberösterreich) und St. Johann (Tirol) durch die Pandemie verspätet in diesem Sommer eröffnen konnte. Mit seiner Historie als Skifahrer sowie der Hotellerie konnte er zwei Welten verbinden, wie er erzählt. „Ich bin allein 20 Jahre im Skiweltcup unterwegs gewesen und habe von klein auf so viele Regionen miterlebt. Ich habe auch in den letzten 30, 35 Jahren gesehen, wie die Gastronomie und die Beherbergung sich verändert hat. Ein Zugang zu unserem Hotelprojekt war unter anderem, dass die Skipensionen als solches rückläufig sind. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, etwa dass Generationen den Betrieb nicht mehr aufrecht erhalten wollen. Da habe ich mir gedacht, es muss möglich sein, ein Konzept zu entwickeln, das dem Einsteigen in den alpinen Tourismus mit den Schwerpunkten Winter und Skifahren – das ist ja meine Leidenschaft – möglich macht. Das heißt: Wir brauchen eine tolle Lage, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und genau das machen wir“, verdeutlicht Schönfelder die Idee. Die Buchungszahlen zeigen: Das Konzept geht auf. Zumal: „Bei uns hat jeder Gast – angefangen von der Familie über Pärchen bis hin zu Alleinreisenden, älteren Menschen und auch Gruppen – einen Platz.“

Mit Bad Kleinkirchheim und der Skipiste direkt am Hotel verbindet Rainer Schönfelder übrigens persönliche Erinnerungen. Als Bub fuhr er dort ein Skirennen, bei dem alle Teilnehmer auf vereister Piste an einem Tor stürzten. Nur wer schnell genug aufstand, zurückbrettelte und dann weiterfuhr, hatte eine Chance, zu gewinnen. „Und des woar i“, erzählt er und grinst verschmitzt. Diese grenzwertige Erfahrung habe ihn damals schon gelehrt: Es ist nicht so wichtig, ob man stürzt oder nicht, es ist wichtig, dass man schnell wieder aufsteht und weitermacht. „Das hab’ ich mir immer hinter die Ohrwaschel geschrieben und das ist von mir auch so ein bissl ein Lebensmotto.“ Mit den Cooee alpin Hotels möchte Rainer Schönfelder Appetit auf Berg- und vor allem auch wieder auf leistbaren Familienwinterurlaub machen. Deshalb plant er weitere Standorte in Österreich.

Zum Hotel und der Region



Kontakt zum Hotel: Cooee alpin Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 78, A-9546 Bad Kleinkirchheim, Telefon 0043/5122/1951050, E-Mail: kleinkirchheim@cooee-alpin.com, bad-kleinkirchheim.cooee-alpin.com und cooee-alpin.com

Das Haus (Drei-Stern-Niveau) bietet 99 Zimmer (21 Quadratmeter, mit Connect-Funktion für Familien 42 Quadratmeter), darunter auch barrierefreie Unterkünfte. Frühstück und Halbpension sind buchbar, es gibt eine Sonnenterrasse und eine Bar.

Neben einem Fitnessraum mit Cardiogeräten laden Biosauna und finnische Sauna samt Ruhebereich zum Relaxen ein.

Das Hotel hat einen Parkplatz und bietet E-Ladestationen für Autos an, einen Skiraum mit beheizbaren Spinden, in dem im Sommer Fahrräder Platz finden, sowie ein schönes Kinderparadies zum Spielen.

Aktivitäten im Sommer: Die Nockberge bieten Wandermöglichkeiten aller Schwierigkeitsgrade. Der 18-Loch-Golfplatz liegt etwa zehn Minuten entfernt, das Hotel bietet Vergünstigungen bei Greenfees an. An der 150 Meter entfernten Kaiserburgbahn befindet sich der Kaiserburg-Bob, eine Sommerrodelbahn, und ein Flow Trail für Radfahrer. Die Gondeln bringen Mountainbiker zum 16 Kilometer langen Flow Country Trail auf den Berg. Der Millstätter See lädt rund 20 Minuten entfernt zum Baden ein. Für Radfahrer der Hit mit Traumaussichten: die Nockalm-Panoramastraße mit 34 Kilometern Länge und zwölf Prozent Steigung (nockalmstrasse.at; für Radler mautfrei).

Aktivitäten im Winter: Ski-in-Ski-out – das Hotel, samt angegliederter Kinderskischule mit „Zauberteppich“, liegt direkt an der Kaiserburgbahn, die Strohsack- und die Franz-Klammer-Abfahrten führen an der Hotelterrasse vorbei, ebenso die Langlaufloipe. Zwei Thermen befinden sich fußläufig wenige Minuten entfernt.

Preishit (bis 31. Oktober): Sechs Nächte mit Cooee-Halbpension, Kärnten-Card (über 100 Ausflugsziele mit Ermäßigungen), einer Berg- und Talfahrt im Kaiserburg-Bob, Aktivpark an der Bergstation der Biosphärenbahn Brunnach, 15 Prozent Ermäßigung auf Thermen- und Saunakarten im Thermalbad Römerbad und Therme St. Kathrein ab 393 Euro.

AUDIO: LLL_Podcast_Teil5_Rainer_Schönfelder_Master

Zum Podcast Leben.Lieben.Lachen.



Die schönsten Geschichten schreibt das Leben mit seinen Begegnungen. In unserem Podcast Leben.Lieben.Lachen. greifen wir solche Begegnungen auf. Kommen Sie mit auf Reisen und treffen Sie spannende Menschen. Den Podcast gibt es zum Herunterladen unter www.schwetzinger-zeitung.de. Die Folgen gibt es zum Beispiel auf Spotify, Deezer, Podigee, Amazon Music und demnächst auf Apple Podcast.

Im neuen Teil erzählt der frühere Skifahrer und Unternehmer Rainer Schönfelder aus Österreich, wie er mit seinem Konzept der Cooee alpin Hotels Familien zu Winterurlaub animieren möchte – bei einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.