Hilfsaktion für Erdbebenopfer in Schwetzingen

Schwetzingen. Das Leid und die Not der Erdbebenopfer im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist groß. Rund anderthalb Wochen nach dem Beben wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar.

Um die Betroffenen vor Ort finanziell zu unterstützen, wird der islamische Kulturverein Schwetzingen am Wochenende 18./19. Februar mit einem Verkaufsstand auf den Kleinen Planken sein. Die Vereinsmitglieder bieten an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr selbst gemachte türkische Spezialitäten wie süßes Gebäck, Kuchen, Salate, Lahmacun sowie türkischen Tee (Cay) und Kaffee an. Der Verkaufserlös kommt zu 100 Prozent den Erdbebenopfern vor Ort zugute.

Die Schirmherrschaft für die Aktion hat Oberbürgermeister Dr. René Pöltl übernommen.