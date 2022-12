In Schwetzingen schenkt sogar ein Fürst Glühwein aus

Beim romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis in Regensburg trifft man durchaus die Gastgeberin Fürstin Gloria. Auf dem kurfürstlichen Weihnachtsmarkt in Schwetzingen schenkt aber sogar ein Churfürst Erlesenes aus: Stefan Rinklef, der Churfürst der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG), wirbt am Donnerstagabend zum Start ins dritte Wochenende des schönen Adventsmarktes auf dem Schlossplatz und im Ehrenhof des Schlosses mit Dornfelder Glühwein aus Schwetzingens Partnerstadt Wachenheim. Na dann: Zum Wohl!

Klaus Dechant hat Unikatschmuck dabei und mörderisch gute Bücher. © Dorothea Lenhardt

Die SCG wird ihre Einnahmen den Vereinskassen zuführen, die eine Finanzspritze nach den zurückliegenden Pandemiejahren gut gebrauchen können. Der Leo-Club Schwetzingen – sozusagen die Jungspunde des Lions Clubs – verkaufen Speis und Trank für einen guten Zweck. Genau genommen bedenken sie dieses Mal sogar zwei Institutionen, die es auch dringend nötig haben: den Tafelladen „Appel + Ei“ und den Verein „Die Brücke“. Wer sich dort also zum Beispiel einen warmen Aperol Spritz genehmigt, hilft Menschen, die Unterstützung gut gebrauchen können.

Schottschule mit breitem Angebot

Witzige Idee: Mundartgeschirr gibt es bei Thorsten Assfalg und Anke Faust. © Dorothea Lenhardt

Auch am dritten Wochenende sind viele neue Aussteller zu entdecken. Zum Beispiel die DLRG Schwetzingen, der C.C. Grün-Weiß Oftersheim oder die Kurt-Waibel-Schule, die tolle Dekoarbeiten anbietet. Vorbeischauen sollte man unbedingt am Stand der Ehrhart-Schott-Schule. Was hier angeboten wird, stammt alles aus der großen „Schulfamilie“ – heißt: Schüler, Lehrer und deren Angehörige waren das Jahr über kreativ, um ein reiches und vielfältiges Sortiment für den Markt herzustellen. Die Schreinerklasse hat hochwertige Schneidebretter aus Nussholz gefertigt und Elche als Deko. Die Abteilung Körperpflege mischte ein feines Körperpeeling aus Zucker, Honig und Kokosöl. Das angebotene Pesto ist ein Gruß an die italienische Partnerschule, Aioli soll an die spanischen Freunde erinnern, frei nach dem Motto: „Alle Menschen werden Brüder“. Und dank der ehemaligen Lehrerin Gabriele Reineck gibt es auch Lemon Curd, eine in Großbritannien und den USA verbreitete Creme aus Eiern, Zucker, Butter und Zitrone, die man sich vor Ort mit Ingwerwaffeln munden lassen kann. Der Erlös des Verkaufs ist für einen guten Zweck gedacht.

Im Ehrenhof des Schlosses haben neue Kunsthandwerker Einzug gehalten – etwa Klaus Dechant aus Reilingen mit Unikatschmuck und eigenen Büchern. Richtig witzig: Mundartgeschirr – auf Kurpfälzisch. Thorsten Assfalg und Anke Faust bringen damit Humoreskes auf den Tisch!

Der Weihnachtsmarkt ist diesen Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr geöffnet – bis jeweils um 21 Uhr (Ehrenhof) und 21.30 Uhr (Schlossplatz).

