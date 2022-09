Innovative Ideen unterstützen

Das Handwerk braucht tolle Ideen! Und Menschen, die tolle Ideen haben, brauchen jemanden, der ihnen bei der Umsetzung hilft. Aus diesem Grund gibt es den Erfindersprechtag der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Kooperation mit erfahrenen Patentanwaltskanzleien aus der Region findet er in regelmäßigen Abständen statt und unterstützt Erfinder mit fundierten Tipps und Informationen. So ist beispielsweise der Patentschutz eines von vielen möglichen Themen. Der nächste Erfindersprechtag ist am Donnerstag, 15. September, von 15.30 bis 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer in Mannheim terminiert.

Für die kostenfreie, halbstündige Erstberatung wird Vertraulichkeit garantiert. Anmeldung und verbindliche Terminvereinbarung ist erforderlich bei Carmen Eich-Romero, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621/18 00 21 53. Bei weiteren Fragen steht in der Handwerkskammer auch Thomas Hollritt unter Telefon 0621/18 00 21 46 oder E-Mail hollritt@hwk-mannheim.de zur Verfügung. zg