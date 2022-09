Interkulturelle Woche in Schwetzingen: Die Gesellschaft ist schon lange bunt

Schwetzingen. Die Interkulturelle Woche ist eine noch eher junge Veranstaltungsreihe in Schwetzingen. Doch die Kulturphänomene Vielfalt, Austausch, Überlagerung und Durchmischung sind wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Und das mit gutem Grund, denn in sich abgeschlossene Kulturräume erscheinen wie in sich eingekapselte Speziesgruppen aufgrund der inzestuösen Struktur, dem Untergang geweiht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch in Schwetzingen ist kulturelle Vielfalt seit Jahrhunderten kein Fremdwort mehr. Man denke nur an die kurfürstliche Gartenmoschee oder das chinesische Zimmer im Badhaus, in dem Kurfürst Carl Theodor die Kultur des Teetrinkens pflegte, was wiederum keine klassische europäische Tradition war und ist. Mit der Interkulturellen Woche Ende September, Anfang Oktober, so der Integrationsbeauftragte Markus Liu-Wallenwein und die städtische Pressesprecherin Andrea Baisch, weise man auf etwas hin, was schon lange Realität sei.

Allein in Schwetzingen, so Liu-Wallenwein im Gespräch mit dieser Zeitung, fänden sich über 100 verschiedene Nationalitäten. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund liegt in Baden-Württemberg bei fast 35 Prozent: „Wir sind schon lange bunt.“

Einige Programmpunkte der Interkulturellen Woche vom 24. September bis 3. Oktober 2022 Auftakt ist am Samstag, 24. September , ab 10.15 Uhr beim Clubhaus des TV 1864 an der Sternallee . Caritas , Diakonie und Jobcenter haben dort ihre Stände. Die Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat sorgt für Fingerfood . Der baden-württembergische Cricket-Verband stellt das Schlagballspiel vor.

, ab 10.15 Uhr beim des TV 1864 an der . , Diakonie und haben dort ihre Stände. Die Gemeinde der sorgt für . Der baden-württembergische Cricket-Verband stellt das Schlagballspiel vor. Ehrhart-Schott-Schüler ziehen mit ihren selbst gestalteten Stühlen vom 27. bis 30. September durch die Stadt und hoffen, dass viele Menschen auf ein Getränk und eine Nascherei Platz nehmen werden. Am 30. September sind sie mit den Stühlen beim deutsch-türkischen Abend im Palais Hirsch dabei.

durch die Stadt und hoffen, dass viele Menschen auf ein Getränk und eine Nascherei Platz nehmen werden. Am sind sie mit den Stühlen beim deutsch-türkischen Abend im Palais Hirsch dabei. Ein Gottesdienst findet am Sonntag, 25. September , um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Die ganze Woche über wird dort auch die Ausstellung „Es liegt ein Schatz in den Menschen“ zu sehen sein. Am 30. September gibt es ab 18.30 Uhr ein Friedensgebet in St. Pankratius .

, um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. Die ganze Woche über wird dort auch die Ausstellung „Es liegt ein Schatz in den Menschen“ zu sehen sein. Am 30. September gibt es ab 18.30 Uhr ein Friedensgebet in . Bei einem Begegnungscafé „von Schwetzingern für internationale Schwetzinger“ am Donnerstag, 29. September , ab 17 Uhr bei der evangelischen Gemeinde am Schlossplatz können Besucher bei Kaffee oder Tee in den Austausch kommen.

, ab 17 Uhr bei der evangelischen Gemeinde am können Besucher bei Kaffee oder Tee in den Austausch kommen. In der Volkshochschule werden vom 26. bis 30. September im Unterricht der Integrationssprachkurse die Kursteilnehmer sich ehrliche Komplimente machen. Am Dienstag, 27. September , wird in einem VHS-Workshop gezeigt, wie Engagement gegen Rassismus aussehen kann.

werden vom im Unterricht der Integrationssprachkurse die Kursteilnehmer sich ehrliche Komplimente machen. Am , wird in einem VHS-Workshop gezeigt, wie Engagement gegen Rassismus aussehen kann. Der Aktionstag bei der Agentur für Arbeit am Mittwoch, 28. September , richtet sich insbesondere an Frauen mit Migrationsgeschichte.

am Mittwoch, , richtet sich insbesondere an Frauen mit Migrationsgeschichte. Am Mittwoch, 28. September , gibt es von 15 bis 17 Uhr einen Seniorennachmittag mit eritreischer Kaffeezeremonie im Lutherhaus. Um 19 Uhr kommt dann Landtagspräsidentin Muhterem Aras dorthin, um aktiv das World Café mit Bürgerbeteiligung unter dem Motto „Interkulturelles Schwetzingen ?! – Zusammenhalt und Vielfalt in unserer Stadt“ mitzugestalten.

, gibt es von 15 bis 17 Uhr einen Seniorennachmittag mit eritreischer Kaffeezeremonie im Lutherhaus. Um 19 Uhr kommt dann Landtagspräsidentin dorthin, um aktiv das World Café mit Bürgerbeteiligung unter dem Motto „Interkulturelles ?! – Zusammenhalt und Vielfalt in unserer Stadt“ mitzugestalten. Die Gemeinde der Ahmadiyya Muslim Jamaat initiiert eine Koran-Ausstellung vom 30. September bis 2. Oktober , jeweils 10 bis 18 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte in der Hebelstraße .

initiiert eine Koran-Ausstellung vom , jeweils 10 bis 18 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte in der . „Cooking for future“ heißt es am 29. September ab 16.30 Uhr im Jugendzentrum „Go in“. Jugendliche, die mindestens zehn Jahre alt sind und Spaß am Kochen haben, können neue Gerichte kennenlernen.

ab 16.30 Uhr im Jugendzentrum „Go in“. Jugendliche, die mindestens zehn Jahre alt sind und Spaß am Kochen haben, können neue Gerichte kennenlernen. Der SV 98 Schwetzingen und der Leo-Club planen am Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober , ein Fußballturnier im Stadion an der Ketscher Landstraße.

und der Leo-Club planen am Tag der deutschen Einheit, , ein im Stadion an der Ketscher Landstraße. Am Sonntag, 2. Oktober , lädt der Verein „Sunucraft Unsere Stärke“ aus Heidelberg zu einem Trommelworkshop mit Konzert ins Lutherhaus ein. Die Kleiderstube in der Friedrichsfelder Landstraße bittet zu einem Tag der offenen Tür.

, lädt der Verein „Sunucraft Unsere Stärke“ aus zu einem Trommelworkshop mit Konzert ins Lutherhaus ein. Die Kleiderstube in der Friedrichsfelder Landstraße bittet zu einem Tag der offenen Tür. Das Museum Karl-Wörn-Haus veranstaltet am Freitag, 30. September , um 17 Uhr zu „Schwetzinger Migrationsgeschichte(n)“ mit Buchpräsentation im Palais Hirsch.

, um 17 Uhr zu „Schwetzinger Migrationsgeschichte(n)“ mit Buchpräsentation im Palais Hirsch. Am Donnerstag, 29. September, um 19.30 Uhr erzählt der Journalist und Autor Johannes Zang bei der VHS über „Erlebnisse im Heiligen Land“.

Das gilt auch, wenn man sich selbst in den Blick nimmt und anhand der Gene die eigenen Ursprünge ergründet. Der Autor dieser Zeilen, Nationalität schweizerisch, ist ein bunter Mix aus süd- und mitteleuropäischen, slawischen sowie englischen Einflüssen. Ganz zu schweigen von den afrikanischen Wurzeln, die mich eindeutig nach Ostafrika versetzen.

Das mit dem bunt ist für den Integrationsbeauftragten denn auch der alltägliche Istzustand, nur gehe das in den meist eher hitzig geführten Debatten rund um Flucht und Migration leider eher unter. Und genau dagegen geht die Interkulturelle Woche mit über 30 beeindruckenden Programmpunkten an. Mitmachen, Zusehen, Zuhören, Berühren und Genießen – die Woche vom Samstag, 24. September, bis Montag, 3. Oktober, bietet wahrhaft für alle Sinne etwas.

Von Vorträgen bis Turnieren

Am Ende sind allein die 30 Programmpunkte für Baisch und Liu-Wallenwein ein eindrücklicher Beleg dafür, wie weit die Gesellschaft in Sachen Vielfalt und Integration ist. Man komme nicht immer um den Gedanken herum, dass die Menschen nicht selten weiter seien, als es der gesellschaftliche Diskurs vermuten lässt. Auf diese Kluft hinzuweisen, sie gegebenenfalls wenigstens etwas zu schließen und den Diskurs damit etwas zu beruhigen, ist in den Augen der beiden ein Teilziel dieses Angebots.

Die Interkulturelle Woche Schwetzingen startet am Samstag, 24. September, um 10.15 Uhr rund um das Clubhaus des TV 1864. Den Schlusspunkt setzt am Montag, 3. Oktober, ab 10 Uhr ein interkulturelles Fußballturnier auf dem Sportplatz des SV 98. Dazwischen gibt es Lesungen, Ausstellungen, Koch-events und Sport, Fahrradtour, Kindertheater, Workshops, Vorträge und Gottesdienste. Landtagspräsidentin Mutherem Aras wird bei einem World Café mit Bürgerbeteiligung im Lutherhaus am Mittwoch, 28. September, mit dabei sein.