Italienischen Lebensstil erleben

„Benvenuti – herzlich willkommen“ zu einem italienischen Abend im wie dafür gemachten Innenhof des Stadtmarketingvereins Schwetzingen. Gastgebende am Mittwoch, 22. Juni, in der Dreikönigstraße sind die Bücher Insel und der Verein Mediterrane Kochgesellschaft. Beide laden dazu ein, einen Hauch italienisches Lebensgefühl literarisch und genießerisch zu erleben und sich dabei musikalisch unterhalten zu lassen.

Der Auftakt zu solchen Themenabenden war bereits für März 2020 geplant, musste dann aber wegen Corona verschoben werden. Dass für die Premierenveranstaltung die Wahl auf das Land fällt, in dem die Zitronen blühen, hat mit dem italienischen Lebensgefühl zu tun, der Freude, der Beschwingtheit, der Unbeschwertheit – und natürlich mit der bevorstehenden Urlaubssaison. Diese Leichtigkeit rüberzubringen, hat sich das literarische Duett vorgenommen. Barbara Hennl-Goll und Dagmar Krebaum stellen Bücher aus und über Italien vor, die sich hervorragend lesen lassen, fesseln und deshalb sehr gut unterhalten. Krimifans werden ebenfalls auf ihr Kosten kommen: Für sie gibt es spannende Empfehlungen.

Olivenöl aus Umbrien

Der Part der mediterranen Kochgesellschaft: Vorsitzende Christiane Appel stellt drei sehr anregende Kochbücher vor – und lädt zu einer kleinen Olivenölprobe ein. Das grüne Gold stammt aus Umbrien unweit von Spoleto, der Partnerstadt Schwetzingens. „Es wird garantiert kein trockener Abend“, sagt Bücher-Insel-Geschäftsführerin Hennl-Goll. Dafür werden auch Prosecco, Wasser und Wein sorgen. Sie sind im Eintrittspreis von 15 Euro inbegriffen.

Zudem lockt ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Die Teilnehmerzahl beim italienischen Abend ist aus Platzgründen auf 100 beschränkt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Stadtbibliothek statt. Karten für den italienischen Abend gibt es in den beiden Bücher Inseln in Schwetzingen und Brühl. zg