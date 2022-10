Kerwe in Schwetzingen: Attraktionen für Jugendliche und die ganze Familie

Schwetzingen. Drei Jahre ist es schon her, seit man auf dem neuen Messplatz mit dem Autoscooter fahren oder die Enten aus dem Becken angeln konnte. Jetzt ist es endlich wieder so weit. Am Freitag, 21. Oktober, öffnet die Kerwe und Conny und „Butch“ Clark haben wieder einen tollen Rummelplatz auf die Beine gestellt. Wer die Personalprobleme im Schaustellergewerbe kennt, weiß, dass das derzeit gar nicht so einfach ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fotostrecke Schwetzingen: Kerwe-Rummelplatz eröffnet 13 Bilder Mehr erfahren

„Ich bin wirklich froh, dass es uns gelungen ist, so gute Fahrgeschäfte und Spielstände nach Schwetzingen zu bekommen“, sagt „Butch“ Clark. Von Oftersheim nach Schwetzingen wechselt der tolle Autoscooter und hat damit in Schwetzingen seine Premiere. Vor zehn Jahren war zuletzt das schnell umherwirbelnde Fahrgeschäft „Magic“ vor Ort, das vor allem für die Jugendlichen eine echte Attraktion sein dürfte. Ähnliches gilt für den Tropical Trip und Spaß für die ganze Familie bietet das schicke Laufgeschäft „Outback“ ganz im Stile von Indiana Jones.

Klar, dass auch für die jüngsten Besucher wieder einiges geboten ist. Kinderkarussell, Kettenflieger, Bungee-Trampolin und die Kinderschleife locken. Toll auch das erstmals in der Spargelstadt gastierende Angelspiel „Crazy Ducks“, in dem Enten durch eine 20 Meter lange Wasserstrecke schwimmen und dort rausgeangelt werden dürfen. Pfeilwerfen, Ballwerfen, Pusher, Greifer und ein Glücksrad sind auch vor Ort. Und auf die Erwachsenen wartet ein großer Schießstand in Halloween-Optik.Natürlich ist auch fürs leibliche Wohl einiges geboten. Es gibt den klassischen deutschen Imbiss, Pizza, Langosch und natürlich Crêpes. Bier vom Fass und andere Getränke werden angeboten, daneben werden Sitzgelegenheiten aufgebaut.

Los geht’s von Freitag bis Dienstag jeweils um 14 Uhr bis in die Abendstunden, je nach Zuspruch und Wetter. Am Sonntag, 23. Oktober, öffnet der Rummel schon um 12 Uhr. Sonntagnachmittags ab 13 Uhr sind ja auch viele Geschäfte in Schwetzingen geöffnet. Bereits in den ersten zwei Stunden am Freitag, 21. Oktober, von 14 bis 16 Uhr heißt es einmal zahlen und zweimal fahren. Um 16 Uhr ist dann auch die offizielle Eröffnung mit der städtischen Delegation geplant. Für den Dienstag, 25. Oktober, ist ein Familientag angesetzt, an dem die Fahrgeschäfte nur den halben Preis verlangen und es an den Spiel- und Essensständen Sonderangebote gibt. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, dann wird die Kerwe ein Erfolg.