Kinder über den Krieg informieren

Putins Angriff auf die Ukraine verursacht Tod, reißt Familien auseinander und schafft Angst. Auch die Kinder hier sind mit den Nachrichten konfrontiert und merken, welche Sorgen sich ihre Eltern und ihre Familien machen.

Wie können sich Kinder informieren? Und wie kann man sich gemeinsam mit seinen Kindern informieren? Darüber wird der Schwetzinger Abgeordnete und Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) am Dienstag, 12. April, ab 19 Uhr in einer offenen Online-Konferenz mit den Lehrkräften Viviane Sigg und Julien Bender sprechen. Interessierte sind hierzu willkommen.

Anmeldung erforderlich

Bender und Sigg haben eine Handreichung mit Unterstützungsmaterial erstellt, in der drängende Fragen von Eltern und Lehrkräften rund um den Ukraine-Krieg beantwortet werden. Born in einer Pressemitteilung: „Krieg und Tod sind gerade für Kinder unbegreiflich. Damit wir nicht sprachlos bleiben müssen, ist es wichtig, dass wir als Erwachsene uns gut informieren, um den Kindern Ängste nehmen zu können.“

Die Online-Konferenz am Dienstag, 12. April, richtet sich vor allem an interessierte Eltern und Lehrer, steht aber auch allen anderen Interessierten offen. Um eine formlose Anmeldung bis Montag, 11. April, an die E-Mail daniel.born@spd.landtag-bw.de wird gebeten; nach der Anmeldung verschickt das Büro von Daniel Born einen Zoom-Link, über den man sich ganz einfach einloggen kann. zg