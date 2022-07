Klima im Wandel – schon bei Schimper

Schwetzingen/Mannheim. „Wenn Schimper heute leben würde, wäre er bei Fridays for future.“ Diese Aussage von Prof. Dr. Wilfried Rosendahl, dem Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim, kann als Motto für den diesjährigen „Schimpertag“ gelten. Jener wird jährlich dem Naturwissenschaftler Karl Friedrich Schimper (1803-1867) zu Ehren, alternierend in dessen Geburtsstadt Mannheim und Sterbeort Schwetzingen am 15. Februar begangen. Pandemiebedingt wird die Veranstaltung dieses Jahr am Montag, 18. Juli, ab 18 Uhr in der Karl-Friedrich-Schimper-Schule in Schwetzingen nachgeholt.

Auf dem Programm steht eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde, die sich des Themas „Klima im Wandel – von Schimper bis heute“ annimmt. Moderiert von Wilfried Rosendahl tauschen sich Dr. André Baumann, Umweltstaatssekretär, Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Rektorin Nicole Winkler mit Vertretern der Fridays for Future-Gruppen Mannheim und Schwetzingen über Möglichkeiten und generationsübergreifende Herausforderungen des Klimawandels aus.

Kunst und Kultur am Start

Bezugnehmend auf den Veranstaltungsort soll hierbei vor allem die jüngere Generation angesprochen werden. Es wird aufgezeigt, wie aktuell und zukunftsweisend der Naturwissenschaftler, Dichter und Denker agierte und wie viele Anhaltspunkte er für die Gegenwart geben kann. Dementsprechend sind auch die weiteren Programmpunkte auf die junge Besuchergruppe abgestimmt – mit Poetry Slam von Emma-Luise Hartlieb, einem Bühnenstück der Theatergruppe „Luftikus“ (Frank-Gymnasium Mannheim) und einem musikalischen Storytelling von Martin Kessler.

Auch visuell kommt das Publikum auf seine Kosten: Dominik Göhlich, der die neu erbaute Schule künstlerisch ausgestaltet hat, projiziert seine Bilder auf die Bühne. In Anlehnung an bekannte Comicfiguren skizziert er auf humorige Weise den vielseitigen und vielschichtigen Karl Friedrich Schimper, um ihn „zum Helden zu machen“, was ihm ja zu Lebzeiten verwehrt blieb. zg