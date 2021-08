Kühle Temperaturen einfach weggetanzt

„Es ist einfach toll, wieder vor Publikum zu spielen“, Sänger Klyive und seinen Bandkollegen von Shebeen merkte man diese Freude vom ersten Takt an – wobei er es auf englisch sagte und das Wort „amazing“ noch viel stärker ist. Der Auftritt der bekannten Mannheimer Formation mit den Ausnahmeinstrumentalisten Stefan Kahne (Gitarre), Günther Geiger (Keyboards), Arno Sälzer (Bass) und Michael Germer (Drums) war bereits der achte Abend der neuen Konzertreihe „Sommer im Schloss“ des Schlossrestaurants – und genauso ein Erfolg wie die sieben anderen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fotostrecke Schwetzingen: Shebeen begeistert bei Sommer im Schloss 8 Bilder Mehr erfahren

Es dauerte nicht lange, bis Klyive und Sängerin Amy Sue das Publikum an dem etwas kühlen Sommerabend aus seinen Stühlen gelockt und zum Tanzen und Mitsingen animiert hatten. Viele kannten die Band aus der Mannheimer Location „Lindbergh“, wo sie vor 20 Jahren quasi die ersten waren, die regelmäßige Sessions mit immer wechselnden spannenden Gästen veranstalteten. Dass sie es während der Pandemie-Pause nicht verlernt haben, bewiesen sie schnell. Allein die Soli von Gitarrist Kahne – sicher einer der Besten seiner Zunft in der Region – waren das Eintrittsgeld wert.

Lokales Shebeen in Schwetzingen 01:07 Mehr erfahren

Die musikalische Palette von „Shebeen“ war breit und reichte von Klassikern der Steve Miller Band oder Earth, Wind and Fire über „Shape on you von Ed Sheeran, „Tainted Love“ (Soft Cell), „Chasing Cars“ von Snow Patrol, „Use Somebody“ (Kings of Leon) bis hin zu „With or without you“ von U2.

Schon vor den abschließenden Auftritten von Ira Diehr am Donnerstag und Sydney Youngblood am Freitag (ausverkauft) fällt die Bilanz von Andreas Bante und seinem Team über die Konzertreihe „Sommer im Schloss“ äußerst positiv aus. „Es waren fantastische Abende“, strahlte der Geschäftsführer des Schlossrestaurants, das ja seit der Übernahme nun den Namen „Theodors“ trägt. „Man hat einfach gemerkt, dass die Leute das vermisst hatten.“ Auch die Mischung habe bislang gepasst.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dass es 2022 eine Wiederholung geben wird, steht für Bante außer Frage. Und auch für die kommenden Monate hat er einige Pfeile musikalischer und kulinarischer Art im Köcher. Man darf gespannt sein.

Info: Weitere Bilder und ein Video von Shebeen gibt’s unter www. schwetzinger-zeitung.de