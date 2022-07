Langjährige Schwetzinger Renate und Werner Schellenberg feiern Diamantane Hochzeit

„Mit wem sollte ich leben, wenn nicht mit Dir.“ So steht es auf einem frühen Geschenk zur Diamantenen Hochzeit, das Renate und Werner Schellenberg gerade erreicht hat. Das ist fast noch treffender als der Trauspruch „Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen“ (Josua 24,15) mit dem die beiden vor heute genau 60 Jahren in der Kirche in Hambach bei Neustadt vermählt wurden. Die rüstigen

...