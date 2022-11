Martinszüge – so läuft es ab

„St. Martin ritt durch Schnee und Wind“ heißt es in dem bekannten Lied, das die Kinder wieder am Freitag, 11. November, zu den Martinszügen in der Region singen werden. In Schwetzingen gibt es an diesem Tag zwei Umzüge, bei denen an die Legende erinnert wird. Im Schlossgarten beginnt der Martinszug um 18 Uhr. Der Einlass ist – aus technischen Gründen – nur am Dreibrückentor möglich.

Im Hirschacker beginnt der Martinszug um 17.30 Uhr vor der St. Josefskapelle im Schein der leuchtenden Laternen der Kinder. Die Kolpingsfamilie bittet bei beiden Zügen um Spenden für den Tafelladen „Appel + Ei“. zg