Musik, die vom Himmel kommt: „Treagles“ im Schlossrestaurant „Theodors“

Schwetzingen. Es war das zweite Konzert in der kleinen vorweihnachtlichen „Theodors“-Serie namens „Winter im Schloss“. Und es ist nicht übertrieben, wenn wir von einem Ereignis sprechen. Die sieben Musiker von „The Treagles“, die hier im Schlossrestaurant die Musik der Kultband „The Eagles“ feierten, lösten mehr als nur einen kleinen Begeisterungssturm bei den zahlreichen Besuchern aus.

Songs, wie „Boys of Summer“ oder „Hotel California“ wurden geradezu frenetisch bejubelt. Zeitreisen sind nach allem, was wir wissen, bis dato nicht möglich. Aber auf den Schwingen dieser Musik gelang es, das knappe halbe Jahrhundert in die 1970er und 1980er Jahre, die großen Jahre der „Eagles“, absolut mühelos zu überbrücken. Es war jedenfalls nicht zu übersehen, dass nicht wenige Gäste hier nur noch körperlich wirklich im 21. Jahrhundert waren.

Dabei darf das Setting für die Musik als mindestens ungewöhnlich gelten. Der typische „Eagels“-Sound, eigentlich ziemlich eng mit dem kalifornischen Easy-West-Coast-Living verknüpft, kam hier unter Kronleuchtern und flankiert von Kurfürst und Kurfürstin sehr spannend zur Geltung. Der kalifornische Country-Rock und der Barock gehen also doch gut zusammen.

Verlustfrei ins Schloss projiziert

Das mag auch daran gelegen haben, dass Sean Treacy (Gitarre und Gesang), Andreas Bock (Gitarre), Claus Bubik (Bass) und Stefan Buchholz (Percussion) unterstützt von Alex Nagel (Keyboard), Marcel Millot (Schlagzeug) und Helmut Krumminga (Gitarre) es verstanden, diesen unverwechselbaren Sound ohne jeden Verlust ins Schwetzinger Schloss zu transformieren. Auf die Ohren gab es dabei alles, was die Band um ihre beiden damaligen musikalischen Köpfe Don Henley und Glenn Frey groß gemacht hat.

Von „It’s a long run“, „Tequila sunrise“ und „The heart of the matter“ über „Witchy woman“, „Boys of summer“ und „Last resort“ bis zu „Seven Bridges“, „One of these nights“, „Outlaw man“, „Desperado“ und natürlich dem Kultsong aus dem Jahr 1976, dem legendären „Hotel California“ ließen sie kaum etwas aus.

Die Wirkung war dementsprechend. Auch unter der Bürgermeistertruppe, bestehend aus Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Bürgermeister Matthias Steffan sowie die Kollegen Pascal Seidel (Oftersheim),Ralf Göck (Brühl), Nils Drescher (Plankstadt) und Timo Wangler (Ketsch), die sich unters Publikum gemischt hatten, ging die Post ab. Die fünf gerieten, genau wie alle anderen, sichtlich in Bewegung. Kein Zweifel am Status der Musik ließ Daniela Bießmann. Die Musik der „Eagles“ scheint für sie nicht von dieser Erde zu sein. „Das ist Musik, die vom Himmel kommt“, sagt sie uns nach dem Konzert. Die „Treagles“ träfen diesen außergewöhnlichen Sound „so wunderbar genau“.

Das letzte Konzert dieser weihnachtlichen „Theodors“-Serie findet am Samstag, 10. Dezember, statt. Begleitet von einem badisch geprägten Tapas-Menü, öffnet das Schlossrestaurant schon um 18 Uhr. Um 20.30 Uhr tritt dann die in Schwetzingen legendäre Band „The News“ mit einem Christmas-Special an.