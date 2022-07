Musikgottesdienst in Schwetzinger Stadtkirche nimmt Schönheit der Welt in Blick

Schwetzingen. Der turnusmäßige Musikgottesdienst in der Schwetzinger Stadtkirche am Sonntag, 17. Juli, um 11 Uhr wartet mit Chormusik von John Rutter auf. Der Titel lautet „The Beauty of the the world“ („Die Schönheit der Welt“) Das Vokalensemble der Kantorei und Mitglieder der Kantorei Wiesloch musizieren unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer und mit Christian Schaefer an der Orgel drei der klangschönen, eingängigen Motetten des Briten – und zudem noch den Psalm 23 aus seinem Requiem.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hierbei wirkt Barbara Obert an der Oboe mit. Das gleiche Programm wird am Abend davor um 19 Uhr schon in der Evangelischen Stadtkirche Wiesloch in der Reihe „Klang & Wort“ gegeben. Pfarrer Steffen Groß gestaltet im Gottesdienst in Schwetzingen Liturgie und Predigt. zg

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Ökumene Andacht unter freiem Himmel in Brühl thematisert das Leben in Zahlen Mehr erfahren Kirchengemeinden Andacht unter freiem Himmel in Brühl Mehr erfahren