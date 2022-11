Ordensfest der SCG

Hochbetrieb herrscht am Samstag, 5. November, um 19.11 Uhr im Lutherhaus, wenn die fünfte Jahreszeit eingeläutet wird. Die Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) eröffnet ihre Kampagne mit dem Ordensfest.

Dazu werden Mitglieder, Freunde und Gönner sowie mehrere befreundete Karnevalsvereine erwartet, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Letzteren wird im lustigen Wortwechsel der vom Ehrenaktiven Manfred Bender geschaffene Jahresorden getauscht. Den Gästen wird ein buntes Programm geboten, das von den SCG-Garden bestritten wird. Die Moderation übernimmt Präsident Peter Lemke.

Eine Reihe von Ehrungen und Beförderungen stehen an, das „Goldene Vlies“ wird an aktive Vereinsmitglieder verliehen. Für Speis und Trank sorgt das Team um Bernie Preissler – Tickets an der Abendkasse. pl/zg