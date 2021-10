Platzkonzerte mit Filmmelodien

Kurz vor Beginn der Pandemie haben sich die SchwetSingers der Chorgemeinschaft Sängerbund die Noten von einem Medley mit Liedern aus dem Film „The Greatest Showman“ bestellt. Dann kam der Lockdown. Und jetzt ist es endlich so weit: Ein Querschnitt der durch den Kinofilm von 2017 bekannten Lieder wird an diesem Sonntag erstmalig vor Publikum aufgeführt.

Das kleine Konzert dauert etwa 20 Minuten und wird um 14 Uhr vor dem Lutherhaus, etwa um 14.30 Uhr an der Drehscheibe (Mannheimer Straße, Carl Theodor Straße) und um 15 Uhr auf dem Schlossplatz zu hören und zu sehen sein.

Die ersten Songs wurden 2020 online und mit Klavieraufnahmen von Elena Spitzner einstudiert. In Open-air-Chorproben ab Juni 2020 und im Ausweichquartier in der evangelischen Stadtkirche ging es weiter mit Proben, bevor dann im November die Präsenzproben wieder eingestellt werden mussten. Also auch in 2021 gab es Online-Proben bis zum Juni.

Inzwischen hatte der Sängerbund von Michael Quast, Lehrer an der Musikschule, die Erstellung eines Instrumental-Playbacks in Auftrag gegeben, das den Chor bei zukünftigen Auftritten unabhängig machen sollte. Auch Chorleiterin und Pianistin Elena Spitzner hat dadurch mehr Bewegungsfreiheit der Hände beim Dirigieren. zg

