Richtig vorsorgen

Die Hospizgemeinschaft Schwetzingen bietet zu den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung am Mittwoch, 13. Juli, von 18 bis 19.15 Uhr einen Vortrag im Gustav-Adolf-Haus, Marktplatz 28 in Schwetzingen/Hirschacker an.

Eine Anmeldung per E-Mail oder telefonisch während der Bürozeiten, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr ist zurzeit nicht erforderlich, unterstützt aber in der Organisation: Telefon 06202/4 09 10 09 (während der oben angegebenen Bürozeiten) und E-Mail: hospizgemeinschaft@web.de.

Rechtsgültige, dem aktuellen BGH-Urteil angepasste Vorsorgemappen mit allen notwendigen Vordrucken für die Vorsorge im Alter stehen gegen eine Schutzgebühr von 8 Euro zur Verfügung. Nach dem Vortrag werden die Fragen der Besucher beantwortet. Zusätzlich kann auch ein kostenloser Beratungstermin zum Ausfüllen der Vordrucke mit dem Hospizbüro vereinbart werden. zg