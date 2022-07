Jetzt schnell anmelden

Noch bis zum Sonntag, 17. Juli, können Eltern ihre Kinder für die Veranstaltungen des Schwetzinger Ferienprogramms anmelden. Warum nicht mal mit dem Flugzeug abheben oder Kampfsport ausprobieren? Aber auch die Klimaarena in Sinsheim oder der Kurpfalzpark in Wachenheim stehen auf dem Ausflugsprogramm. Nicht nur im Museum Blau können die Kinder basteln. Ob auf dem Fahrrad oder am Wasser, es gibt unzählige Möglichkeiten, um schöne Ferientage zu verbringen. Insgesamt werden 43 Veranstaltungen angeboten.

Das Schwetzinger Ferienprogramm ist online unter www.unser-ferienprogramm.de/schwetzingen zu finden und steht allen Schülerinnen und Schülern von Schwetzinger Schulen zur Verfügung. Jedes Kind kann an bis zu zehn Veranstaltungen teilnehmen. Ausdrücklich zur Teilnahme eingeladen sind auch Kinder mit Behinderung. Nach Anmeldeschluss werden die vorhanden Plätze dann den Anmeldungen zugelost. So werden alle Wünsche so gut und gerecht wie möglich berücksichtigt.

Ausgabe der Ferienpässe

Anmeldeschluss ist Sonntag, 17. Juli. Ab Dienstag, 19. Juli, können die Kinder dann im Internet sehen, an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen können. Die Ferienpässe werden von Mittwoch, 20. Juli, bis Mittwoch, 27. Juli, gegen Bezahlung der Gebühr (nur Barzahlung) in der Eingangshalle des Rathauses, Hebelstraße 1, ausgegeben (Mo-Mi 8-12 und 14-16 Uhr, Do 8-12 und 14-18 Uhr und Fr 8-12 Uhr). Für eine Kostenbefreiung muss ein gültiger Schwetzinger Familienpass mitgebracht werden, der Landesfamilienpass gilt nicht. Manfred Dams von der Stadt gibt per E-Mail Auskunft unter manfred.dams@schwetzingen.de. zg