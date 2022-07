Scheffelstraße in Schwetzingen für einen Monat gesperrt

Schwetzingen. Die Scheffelstraße in Schwetzingen ist auf dem Teilstück zwischen der Einmündung Heidelberger Straße bis zur Plankstadter Straße ab Freitag, 15. Juli, für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Das erklärt die Stadtverwaltung am Montag in einer Pressemitteilung. Eine Ein- und Ausfahrt von der Heidelberger Straße (K 4147) in die Scheffelstraße ist damit nicht mehr möglich. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Montag, 15. August.

Grund ist eine Kabelverlegung entlang der Scheffelstraße in Richtung Heidelberger Straße. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Sperrung sei weiträumig über die Bruchhäuserstraße und den Odenwaldring zu umfahren, heißt es seitens der Stadt..