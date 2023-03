Stimmen gemeinsam im Marstallhof auf die Fête de la Musique am 21. Juni 2023 in Schwetzingen ein – von links: Simon Abraham (Vorsitzender IG Vereine), Sandra Moritz (Schlossverwalterin), die Musiker Pascal Morgenstern (Musikverein Stadtkapelle), Philipp Wolfart (Leiter der Musikschule Bezirk Schwetzingen), Alois Willing (Lehrer an der Musikschule), Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Katharina Simmert (Geschäftsführerin der Mozartgesellschaft Schwetzingen), Rosa Grünstein (Vorsitzende der Mozartgesell-schaft Schwetzingen) und Oliver Engert (Geschäftsführer des Stadtmarketings Schwetzingen).

© Melissa Schwab