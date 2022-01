Schwetzingen wird Host Town bei den Special Olympics World Games Berlin 2023

Schwetzingen.. 21 Kommunen aus Baden-Württemberg werden Host Town bei den Special Olympics World Games Berlin 2023. Von Schwetzingen bis Wilhelmsdorf – alle Regionen sind vertreten. Große Städte wie Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe und kleinere Gemeinden wie Mosbach oder Klettgau haben sich mit ihren inklusiven Projekten hervorgetan.

Das sind die Special Olympics Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mit mehrfacher Behinderung. Vom 17. Juni bis zum 25. Juni 2023 finden in Berlin die Weltspiele von Special Olympics statt. Dann kommen Delegationen aus der ganzen Welt nach Berlin.

Vom 12. bis 15. Juni 2023 sind 216 Host Towns Gastgeber für die Athleten und deren Angehörige vor Beginn der Wettbewerbe in Berlin. Sie bereiten den Empfang für die internationalen Delegationen. Die Kommunen werden zum Bild Deutschlands in der Welt beitragen. Die Athleten und deren Angehörige das Bundesland und seine Menschen kennenlernen. Das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik, das Host Town Program, stiftet ein neues Miteinander und öffnet den Raum für Begegnungen weit über die Special Olympics World Games Berlin 2023 hinaus.

Isabelle Schildheuer sei “stolz, den Sportlerinnen und Sportlern unsere Heimat zeigen zu können”. Die Kanutin aus Stuttgart hat sich für die Bewerbung ihrer Stadt enorm eingebracht. Sie freut sich darauf, wenn die Delegation viel von der Landeshauptstadt sehen wird: etwa den Fernsehturm, die Innenstadt mit Schloss und Park oder die Wilhelma. "Durch das Host Town Program kann ganz Baden-Württemberg Athletinnen und Athleten aus aller Welt kennenlernen. Wir freuen uns auf bunte und familiäre Feste. Bei Grillabenden und Konzerten können Freundschaften fürs Leben entstehen. Es öffnet die Tür viele Möglichkeiten”, sagt Ralf Andrasch, Mitglied des Athletenrats von Special Olympics Baden-Württemberg.

Der Mosbacher Michael Lohfink, Athletenratsvorsitzender SOBW, bekräftigt: “Wichtig ist, dass die Athleten runterkommen vor dem Trubel und der Anspan-nung während der Spiele.” Lohfink hat an der Bewerbung seiner Heimatstadt aus dem Kreis Neckar-Odenwald mitgearbeitet. Der Radfahrer war 2019 bei den Weltspielen in Abu Dhabi dabei. "Innerlich werden sie gespannt sein wie Flitzebogen”, erklärt Lohfink. Deswegen: “Ruhe reinbringen, Abwechslung erfahren und die Gegend erkunden."

Inklusive Projekte vor Ort

Den Ausschlag zur Auswahl als Host Town haben vor allem die Konzepte für die inklusiven Projekte vor Ort gegeben. Bundesweit haben 216 Kommunen mit Motivation und Ideen überzeugt. Das Host Town Program ein Aufbruch für mehr Teilhabe und Anerkennung von Menschen mit Behinderung. Im Mittel-punkt des Engagements der Städte, Gemeinden und Landkreise stehen Kooperationen mit Schulen, Vereinen, Kultureinrichtungen und Werkstätten. Bewegung, Bildung, Begeisterung werden initiiert, das Land reifen lassen im Umgang mit dem Thema Inklusion.

„Das Programm ist ein Baustein der Special Olympics World Games Berlin 2023 für eine nachhaltig inklusive Gesellschaft. Umso größer ist unsere Freude über die riesige Resonanz, die es bundesweit in Städten, Gemeinden und Landkreisen gefunden hat“, sagt Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland. „Das Programm zielt auf die Etablierung inklusiver Strukturen und auf selbstbestimmte Teilhabe vor Ort. Damit ist es Ausdruck unserer ganzheitli-chen Strategie, über den Sport hinaus die Lebenswelten von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Wahrnehmung in der Gesellschaft im Blick zu haben. Die 216 Host Towns gehen mit dem Programm einen großen Schritt in Richtung Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und senden einen starken Impuls für eine bundesweite Bewusstseinsbildung.“

Harald Denecken, Ehrenpräsident von Special Olympics Baden-Württemberg, sagt: “Ich freue mich sehr über das große Interesse der Kommunen, die Inklusion im Ländle voranzutreiben. Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit den ausge-wählten Kommunen mehr Teilhabe für unsere Zielgruppe in Sportvereinen er-möglichen können. In manchen Kommunen werden mit dem LIVE-Projekt sogar Menschen mit geistiger Behinderung als Teilhabe-Beratende aktiv sein. Auch die Kommunen, die aufgrund der begrenzten Plätze leider keinen Zuschlag für das Host-Town-Program erhalten haben, möchten wir in Netzwerke und Aktivitäten rund um die Weltspiele einbinden.”

Mit den Special Olympics World Games Berlin 2023, dem weltweit größten inklusiven Sportevent, wird Inklusion (be-) greifbarer. Menschen mit geistiger Behinderung werden sichtbar, Begegnungen einfacher, Austausch selbstverständlicher. Im Berliner Olympiastadion, auf dem Alexanderplatz – und dank des Programms auch bundesweit in den 216 Host Towns.