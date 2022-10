Schwetzinger Herbst: Aktionssamstag mit Streetfood und Musik

Schwetzingen. Schwetzingen verwandelt sich an diesem Samstag, 8. Oktober, in ein noch größeres Genuss- und Erlebnisparadies, als es eigentlich schon ist. Zum fünften Mal lädt der Schwetzinger Herbst zum Flanieren, Lauschen, Schauen, Shoppen und Genießen ein. Foodtrucks lassen auf den Kleinen Planken von 10 bis 22 Uhr mit kulinarischer Vielfalt aus aller Welt die Herzen höher schlagen.

Der Stadtmarketingverein Schwetzingen und Kooperationspartner Citystreetfood haben aber noch mehr zu bieten: zum Beispiel richtig lässige Musik. Die Band „Schartel“ und „The Chaotics“ haben den richtigen Sound dabei, der jeden „Herbst-Blues“ wegbläst. Tanzen ist dabei natürlich ausdrücklich erwünscht.

Während sich die Liveperformances abwechseln, halten sich Ladeninhaber und Mitarbeitende bis 18 Uhr in den Geschäften bereit, um den Kunden zum Start in die Herbstsaison etwas Besonderes zu bieten. Sonderangebote, kleine Willkommensgrüße und Aktionen machen das Einkaufen in Schwetzingen zum Erlebnis, ganz nach dem Motto der Einzelhändler, die sich im Stadtmarketing vereinigt haben: „Lokal kaufen – Schwetzingen hat’s!“ Dazu gibt es mehrere Modenschauen auf der Bräuninger Bühne, die die Fashiontrends für die kühleren Tage zeigen.

Der Eintritt zur Streetfood-Meile ist kostenfrei und alle hoffen nur auf eines: einen richtig schönen sonnigen Oktobersamstag, der viele zum Schwetzinger Herbst zieht.