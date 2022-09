Schwetzinger Herbst als Genuss- und Einkaufsspektakel

Das Genussspektakel Schwetzinger Herbst geht in die nächste Runde, die Kleinen Planken verwandeln sich bereits zum fünften Mal in eine Streetfood-Meile der Extraklasse. Foodtrucks begeistern am Samstag, 8. September, von 10 bis 22 Uhr mit kulinarischer Vielfalt aus aller Welt und lassen die Herzen aller Genussfans höher schlagen. Es ist das perfekte Event für Feinschmecker, die in entspannter Atmosphäre einen schönen Tag mit Freunden und Familie verbringen wollen. Klingt gut? Wird es auch! Dazu gibt es Livemusik hautnah, verspricht Oliver Engert vom Stadtmarketing.

Für beste Sounds und stimmungsvolle Musik sorgen auf der Bühne die Live Bands „Schartel“ und „The Chaotics“ mit Rock- und Pop-covers. Die Band „Schartel“, ein Projekt der Schartel-Brüder aus Schwetzingen, ist seit Mitte 2015 der direkte Nachfolger der Sinsheimer Band „Saitensprung“ und begeistert nicht nur lokale Musikliebhaber. „The Chaotics“ haben längst ihre Fans in der Region: Mit zwölf Händen, fünf Instrumenten und einer fantastischen Stimme begeistern sie jedes Publikum. Von den aktuellen Hits aus den Charts über Robbie Williams, AC/DC und Toto bis hin zu den Backstreet Boys – diese Band heizt ordentlich ein. Für jedes Event gewappnet zeichnen sich die „Chaoten“ mit dem perfekten Ensemble aus: In typischer Bandbesetzung, akustisch oder der erweiterten Partyformation – ab geht’s: Ohren auf, abtanzen und genießen!

Während sich die Liveperformances abwechseln, halten sich Ladeninhaber und Mitarbeitende bis 18 Uhr in den Geschäften bereit, um den Kunden zum Start in die Herbstsaison etwas Besonderes zu bieten. Sonderangebote, kleine Willkommensgrüße und Aktionen machen das Einkaufen in Schwetzingen zum Erlebnis, ganz nach dem Motto der Einzelhändler, die sich im Stadtmarketing vereinigt haben: „Lokal kaufen – Schwetzingen hat’s!“ Dazu gibt es wieder mehrere Modenschauen auf der Bräuninger Bühne.

Charitystand für „Kinderplanet“

Die Württembergische Versicherung – Mitglied des Stadtmarketings – unter der Leitung von Oliver Kurzrock wird gemeinsam mit der Printeria, dem Restaurant „Hüftgold“ und dem Stadtmarketing Schwetzingen einen Charity-Getränkestand betreiben. Der Erlös der dort verkauften „Saftschorle“ wird komplett dem Projekt „Der Kinderplanet“ an der Universitätsklinik Heidelberg zugutekommen. Viele Kinder kommen dorthin täglich in das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg zur ambulanten oder stationären Behandlung. Ein Großteil ist schwer krank. Dies erfordert die ganztägige Anwesenheit von mindestens einem Elternteil. Geschwister des kranken Kindes fühlen sich in dieser Situation oft alleingelassen, auch mit ihren Fragen und Ängsten. Den Eltern stellt sich die drängende Frage, wie und wo in dieser Zeit die gesunden Geschwister gut versorgt und betreut werden können. Und genau darum kümmert sich Projekt „Kinderplanet“.

Der Stadtmarketingverein Schwetzingen und Kooperationspartner Citystreetfood laden am 8. Oktober zu diesem besonderen Straßenfest ein. Der Eintritt zur Streetfood-Meile ist kostenfrei. zg