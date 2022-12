Schwetzinger Kinder lieben die Geschenke vom Traumbaum

Die Geschenke stapeln sich bereits auf den Tischen im Haus der Arbeiterwohlfahrt in Schwetzingen – schon bald sollen sie zahlreiche Kinderaugen zum Leuchten bringen. Bereits zum 15. Mal war in der Adventszeit die Aktion Kindertraumbaum der Rechtsanwaltskanzlei Wettstein am Start und erreichte trotz einer Veränderung wieder einen großen Erfolg.

Mit viel Unterstützung der SAP, der Sparkasse und dem Diakonischen Werk Südliche Kurpfalz konnten auch dieses Jahr wieder genügend Spender gefunden werden, die einem Kind aus ärmeren Verhältnissen ein Geschenk machen und damit eine Weihnachtsfreude bereiten.

Dieses Jahr mussten zum ersten Mal Wünsche aufgrund der hohen Rate an Bedürftigen abgelehnt werden. Trotzdem konnten 220 Geschenke gesammelt werden, die jetzt am Montag verteilt wurden. Besonders war dieses Jahr, dass alle Wunschzettel vom Traumbaum verteilt werden konnten, denn in Vorjahren blieben auch mal einige Wünsche übrig. Und nur vier Leute haben die Geschenke nicht abgegeben.

„Das ist eine gute Quote“, meinte Antonia Wettstein, Mitbegründerin des Kindertraumbaums. Die Summe der Spenden dieses Jahr übertrafen auch die gewohnten Beträge aus Vorjahren. Ein anonymer Spender und ein Dentallabor förderten die Aktion mit jeweils 5000 Euro. Insgesamt kamen ganze 19 140 Euro zusammen, über die sich die Mitstreiter sehr freuen. Um nächstes Jahr die Anzahl der Wünsche besser kalkulieren zu können, planen Antonia und Tibor Wettstein zusammen mit „Appel & Ei“, die die Verteilung koordinieren, eventuell eine Altersbeschränkung ein. Auf jeden Fall soll im nächsten Jahr wieder ein Kindertraumbaum am ersten Adventssamstag auf dem Weihnachtsmarkt stehen.