Schwetzinger Redakteur unterwegs mit dem 9-Euro-Ticket - Die Tour beginnt

Schwetzingen. Unser Redakteur Andreas Lin besucht Schwetzingens drei Partnergemeinden mit der Bahn. Am Donnerstag, 30. Juni, begann für ihn die Reise nach Bayern am Schwetzinger Schlossplatz.

7.49 Uhr: Die erste Hürde zeigt sich bereits nach wenigen Minuten: der Busfahrer wusste offensichtlich nichts von der Baustelle in der Mannheimer Straße in Oftersheim-Nord und fährt in die Sackgasse. Im Morgenverkehr gegen 8 Uhr muss er rückwärts rausrangieren und kennt die Umleitung nicht. Ein Fahrgast erklärt ihm den Weg. So habe ich nach nur wenigen Minuten eine Stunde Fahrzeit verloren. Denn in Heidelberg verpasste ich meinen Anschlusszug nach Mühlacker und dann nach Stuttgart. Jetzt fahre ich nach Karslruhe und von dort nach Stuttgart.

7.46 Uhr: Los geht es am Schlossplatz Schwetzingen - sogar mehr als pünktlich. Erstes Etappenziel Heidelberg Hauptbahnhof.