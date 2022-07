Gewählt als neuer Erster Bürgermeister von Schrobenhausen wurde Harald Reisner am 15. März 2020 gewählt. Ins Amt eingeführt wurde er ein paar Wochen später am 1. Mai. Also blickt er auf rund zwei Jahre Stadtoberhaupt weitgehend unter Corona-Bedingungen zurück, als wir uns zum ersten Mal in seinem kernsanierten Rathaus treffen. Viel Gelegenheit für partnerschaftliche Begegnungen war ja nicht.

