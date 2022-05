Schwetzinger Tanzschule Kiefer feiert zehnjähriges Bestehen

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl konnte sich noch gut daran erinnern, als Andrea Kiefer zum ersten Mal bei ihm aufschlug und ihm eröffnete, dass sie in Schwetzingen eine Tanzschule eröffnen will: „Ich war sofort begeistert von der Idee.“ Heute – ungefähr zwölf Jahre später – ist diese Idee längst zur Realität geworden: Die Tanzschule Kiefer gehört inzwischen zu Schwetzingen wie der Spargel und der Schlossgarten, sie ist fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt. „Ein Ort der Lebensfreude“, wie der OB später sagte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einst hatte es ganz klein begonnen – Andrea Kiefer erinnerte an die Anfänge im Gustav-Adolf-Haus und in der TV-Turnhalle. Seit elf Jahren nun schon ist das Tanzwohnzimmer Schwetzingens in der Scheffelstraße 77 das feste Domizil der Schule und ihrer vielen Mitglieder, Freunde und Schüler. Gerne hätte die ehemalige Profitänzerin und Vizeweltmeisterin den zehnten Geburtstag mit ihrem Team und vielen Gästen gefeiert, aber da machte ihr Corona einen Strich durch die Rechnung. Und nicht bei der Feier, denn generell war dies für die Tanzschule eine harte Zeit. „Wir hatten ja acht Monate geschlossen“, blickte die Inhaberin zurück und bedankte sich bei ihren Tanzschülern für die Treue, aber auch ganz besonders bei Patrick Hochlehnert von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz, die eine große Stütze in der Krise gewesen sei: „Sie sind mitverantwortlich dafür, dass es uns noch gibt.“

Fotostrecke Schwetzingen: Tanzschule Kiefer feiert Geburtstag 7 Bilder Mehr erfahren

Die verschobene Feier war dann umso schöner und dauerte quasi den ganzen Tag. Schon am Vormittag war das „Tanzwohnzimmer“ voll besetzt. Andrea Kiefer gratulierte dabei nicht nur ihrem Tanzlehrer Joshua Mahl zum Geburtstag, sie begrüßte mit OB Pöltl und dem bekannten Schwetzinger Sportpsychologen Dr. Hans-Dieter Hermann nicht nur zwei langjährige Weggefährten, sondern auch zwei regelmäßige Tänzer – immer wenn es ihr Terminkalender zulässt. Und Hermann kennt sie schon viel länger, er betreute sie einst in den Zeiten als Profitänzerin. Dafür ist sie heute noch dankbar: „Mental habe ich ganz viel gelernt von dir – davon profitiere ich heute noch.“

Mehr zum Thema Fotostrecke Schwetzingen: Tanzschule Kiefer feiert Geburtstag 7 Bilder Mehr erfahren Lokales Schwetzingen: Tanzschule Kiefer feiert zehnjähriges Bestehen 00:13 Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Lutherhaus in Schwetzingen Mit der Stadtkapelle blüht die Musik auf Mehr erfahren

„Es ist unglaublich, was du hier geschaffen hast“, zog Dr. René Pöltl den sprichwörtlichen Hut vor Andrea Kiefer – auch weil sie mit ihm in den Tanzstunden viel Geduld zeige: „Denn ich bin ein herausfordernder Fall. Die Tanzschule einschließlich des Teams („Ihr seid so eine tolle Truppe“) sei ein Glücksfall für die Stadt: „Das Schwetzinger Herz schlägt auch hier an diesem Ort.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Idee ist aufgegangen

Andrea Kiefer skizzierte noch einmal die Entwicklung von der anfänglichen „One-Woman-Show“ bis zu diesem „tollen Unternehmen“ von heute. Ihre Begeisterung sei dabei ungebrochen: „Umso länger ich Tanzlehrerin bin und eine Tanzschule habe, umso mehr liebe ich es. Die Idee mit dem Tanzwohnzimmer ist echt aufgegangen.“ Ihr Dank galt neben dem Team vor allem ihrer Familie, die immer ein großer Rückhalt sei. Viel Applaus gab es für die Chefin, aber auch für ihre Mitarbeiter – und hier ganz besonders für Joshua Mahl. Einerseits weil der 28-Jährige genau an diesem Tag Geburtstag hatte und seit fünf Jahren zum Kiefer-Team gehört und ganz besonders, weil er zum zweiten Mal hintereinander den deutschen Kindertanz des Jahres kreiert hat – den er dann gleich mit Tanzlehrer-„Azubine“ Katrin Pankratz vorführte. Auch führ Mahls Kollegen Daniel Wolf gab’s Beifall: Denn er ist quasi ein Urgestein im Kiefer-Team und seit genau zehn Jahren dabei.

Die beiden Ehrengäste Pöltl und Hermann waren dann auch unter den vielen Gästen, die Andrea Kiefer und ihr Team für langjährige Treue zur Tanzschule ehrten. Viele sind schon von Anfang an dabei, andere mindestens fünf Jahre, auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene – unter ihnen einige mit Handicap, die seit Jahren fester begeisterter Bestandteil der Tanzschule sind. Für Andrea Kiefer ist Inklusion seit Langem eine Selbstverständlichkeit. Das „Tanzwohnzimmer“ ist einfach ein Wohlfühlort für alle.

Lokales Schwetzingen: Tanzschule Kiefer feiert zehnjähriges Bestehen 00:13 Mehr erfahren