So soll der Rewe an der Schwetzinger Südtangente bald aussehen

Ziel ist ein modernes Einkaufsambiente und mehr Nachhaltigkeit. Das schreibt die Rewe-Zentrale unserer Zeitung und macht auf den laufenden Umbau des Marktes an der Südtangente aufmerksam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der kleinere Schwetzinger Rewe-Markt wird nicht nur umgebaut, sondern bekommt mit Stefan Klingelhöfer auch einen neuen Chef, heißt es weiter. Der selbstständige Kaufmann ist überzeugt: „Nach der Wiedereröffnung am 25. August werden unsere Kunden begeistert sein!“

Bis dahin müssen sie allerdings auf ihren Markt eine Zeitlang verzichten: Seit dem 25. Juni ist der Supermarkt für den großen Umbau zwei Monate geschlossen. In dieser Zeit wird der Markt umfassend renoviert und neu gestaltet. „Von den Regalen bis zur Beleuchtung – alles wird erneuert“, erklärt der Kaufmann. Dabei stehe nicht nur ein zeitgemäßes Einkaufsambiente, sondern auch die Nachhaltigkeit im Fokus: Nach dem Umbau wird der Markt Maßstäbe in Sachen Klima- und Umweltschutz setzen. So werden alle Kühlmöbel verglast, um einen unnötigen Kälteaustritt zu vermeiden. „Damit sparen wir rund 40 Prozent der Energie im Vergleich zu herkömmlichen Kühlmöbeln“, erklärt Klingelhöfer. Bei der Beleuchtung kommen energiesparende LED-Lampen zum Einsatz.

Mehr zum Thema Einzelhandel Wohin mit dem kaputten Toaster? In den Supermarkt! Mehr erfahren Auto So wird der Urlaub nachhaltig Mehr erfahren

Doch auch das Sortiment des 1450 Quadratmeter großen Marktes wird überarbeitet. „Ich feile am Angebot und den Neustart werde ich nutzen, um noch mehr auf Frische und neue Ernährungstrends zu setzen“, kündigt Klingelhöfer an. Auch Bedienungstheken in der Metzgereiabteilung soll es wieder geben. Die bisherigen Mitarbeiter werden während des Umbaus in anderen Märkten eingesetzt und kehren nach der Wiedereröffnung zurück. zg