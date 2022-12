Die Frequenz in den Sparkassen-Filialen der Region geht weiterhin deutlich zurück. Das Institut reagiert darauf mit weiteren Schließungen. „Die Sparkasse Heidelberg verringert aufgrund zunehmend verminderter Nutzung ihre Filialen und Servicestellen“, das ist die Quintessenz aus einer am Montag kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in der Heidelberger Zentrale.

„Wohl noch nie haben

...