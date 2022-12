SV 98 Schwetzingen startet mit Turnier ins Jubiläum

Schwetzingen. Vor 125 Jahren wurde in Schwetzingen der SV 98 gegründet. Unvergessen sind die Glanzzeiten in den hohen Ligen, aber es gibt auch schmerzvolle Jahre zu beklagen. Das ist ein Grund, Bilanz zu ziehen und das Jubiläumsjahr zu feiern, eine Reihe von Events sind 2023 geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Los gehen soll es mit einem großen Jugendfußball-Hallenturnier in der Schwetzinger Nordstadthalle am Wochenende 7./8. Januar mit 96 Mannschaften der Bambini, F-, E- und D-Jugend. Aber das hätte beinahe abgesagt werden müssen: „Nach der Zusage durch die Stadt, wurde uns letzte Woche gesagt, man habe keinen Hausmeister und könne so die Halle nicht zur Verfügung stellen.“

Der eifrige Jugendleiter Erkan Akbay war entsetzt davon. Auch der Vorschlag, aus dem Verein jemanden zu stellen, fruchtete nicht.

Problem gelöst

Als die Schwetzinger Zeitung sich einschaltete und mit Sachgebietsleiter Roland Strieker sprach, löste sich das Problem: „Wir wussten ja nicht, dass so viele Vereine kommen sollen und das der Auftakt zum Jubiläum sein wird“, sagt er: „Ich habe jetzt alles in die Wege geleitet, dass es doch noch klappen kann. Wir müssen da künftig besser kommunizieren“, sagt er.