Tickets für Oldtimer-Schau schnell sichern

Schwetzingen. Diese Classic-Gala wird einmal mehr etwas ganz Besonderes sein: Denn nach der langen Zeit ohne Veranstaltungen ist der einzigartige, kreisrunde Barockgarten des Schlosses Schwetzingen vom 3. bis 5. September erstmals wieder die Arena für eine automobile Zeitreise, für die 160 ausgesuchte klassische Fahrzeuge unterschiedlichster Epochen in der Folge ihrer Baujahre ausgestellt sind. Ob Dampf- oder Elektroauto, Motorkutschen, Wirtschaftswunder-Kleinwagen oder auch Staatskarossen und clevere Einzelentwicklungen – die Classic-Gala Schwetzingen 2021 zeigt, wie sich das Automobil entwickelt hat und wie wichtig das Design für seinen Erfolg ist.

Dieses Jahr warten wieder Jubiläumssonderschauen wie 100 Jahre Maybach und Carrozzeria Ghia, 60 Jahre Jaguar E-Type und 110 Jahre Chevrolet mit einer großen Corvettepräsentation auf die Besucher.

Außerdem wird die Weltpremiere der BMW E3 „Wundercar-Collection“ zu sehen sein. Zudem sind weltweit einmalige Fahrzeuge mit einzigartigen Geschichten dabei: die ersten beiden Automobile von Benz und Daimler, der teuerste Packard aller Zeiten, der Ur-Karmann von 1955, der Mercedes 600 von Schlagerstar Tony Marshall, der Maikäfer als inoffizieller Prototyp des VW-Käfers, das vermutlich älteste Automobil Deutschlands, die Rivalen Mercedes C111 und Opel CD, vier königliche Rolls-Royce sowie der LeMans-Sieger Porsche 956 und weitere Welt-Highlights, kündigen die Veranstalter an. Traditionell zeigen internationale Künstler ihre Werke im Südflügel des Schlosses und stellen dieses Jahr sogar die wertvollste Concours-Trophäe zur Schau. Für das leibliche Wohl sorgen ab Freitag Marketender mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Reservierung ab Mittwoch möglich

Zukunft trifft Classic lautet im Nordteil des Schlossparks das Motto der 6. Ecomobil-Gala Schwetzingen, bei der das breite Spektrum der nachhaltigen Mobilität erfahrbar gemacht wird. Die Besucher können modernste E-, Hybrid- und Brennstoffzellenantriebe kennenlernen sowie E-Fahrräder und E-Scooter erfahren. Am Freitag lädt ein Klimastammtisch der Stadt Schwetzingen zum Informieren und Diskutieren ein.

In großen Abständen flanieren, genießen und in Ruhe Mobilitätsgeschichte erleben, das geht bei ASC-Classic-Gala Schwetzingen auf unnachahmliche Weise. Die 3-G-Regel (getestet, geimpft, genesen) gewährleistet den risikofreien Besuch, der Corona-bedingt in zwei Zeiteinheiten – 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr – möglich sein wird. Dabei darf das Testergebnis (ein Antigenschnelltest, kein Selbsttest) nicht älter als 24 Stunden sein. Außerdem werden die Kontaktdaten erfasst. Im Ein- und Ausgangsbereich sowie an Engstellen, in den Toiletten und in Innenbereichen besteht eine Maskenpflicht.

Der Vorverkauf der Tickets startet am Mittwoch, 24. August, um 14 Uhr an der Schlosskasse, via Reservix.de und unter www.classic-gala.de/tickets.

Die Tickets kosten den regulären Schlossgarteneintritt von 7 Euro, ermäßigt 3,50 Euro plus systembedingter Vorverkaufsgebühr. Jahreskarteninhaber haben natürlich freien Eintritt, benötigen jedoch ein Zeitticket für den Besuch. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.classic-gala.de und www.ecomobilgala.de.

