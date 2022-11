Till Meßmer wird Chef der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz

Schwetzingen/Speyer. Vorstandsvorsitzender Rudolf Müller (65) wird im Sommer nächsten Jahres bei der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Pension gehen. Das hatte er schon bei der Vertreterversammlung angekündigt und am Dienstagabend beim Wirtschaftsforum nochmals bekräftigt. Eigentlich sollte für ihn der frühere Vorstandsvorsitzende der Volksbank Schwetzingen und langjährige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dirk Borgartz (62) nachrücken. Aber Borgartz hat nach einer schwierigen Operation im Sommer nun für sich entschieden, den Posten nicht anzutreten und zum Jahresende aus dem Vorstand auszuscheiden. Das bestätigte am Mittwoch der Sprecher der Bank, Andreas Schünhof, auf Anfrage unserer Zeitung.

Dirk Borgartz hier bei einer Veranstaltung im Jahr 2010 mit SZ-Chefradakteur Jürgen Gruler. © TOBIAS SCHWERDT

Mit dem Schritt wollte Borgartz den Weg für eine Neubesetzung freimachen - weil er sich einfach nicht fit genug für die neue noch stärker belastende Aufgabe fühlt. Wie gestern mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand besprochen wurde, soll nun der Schwetzinger Till Meßmer (52) ins Amt des Vorstandsvorsitzenden aufrücken. Das wurde auch in der Aufsichtsratssitzung vom 22. November mit Wirkung ab 1. Juli 2023 einstimmig festgelegt. Thomas Sold (50) wird als stellvertretender Vorstandssprecher fungieren. Weitere Überlegungen, den Vorstand der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz zu erweitern, werden laut Schünhof aktuell angestellt, es gebe aber noch keinerlei Namen und Bewerber.

Rudolf Müller, der Chef der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz, geht im Sommer nächsten Jahres in Pension. © Klaus Venus

Begründet wird die Neuregelung auch offiziell damit, dass „Dirk Borgartz einen entsprechend hohen Anspruch an seine dauernde und nachhaltige Leistungsfähigkeit hat. Er ist zu der Überzeugung gekommen, dass er das Pensum, das er insbesondere als designierter Vorstandssprecher leisten muss, nicht ohne großes Risiko für seine Gesundheit erbringen kann. Die gesamte Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz hat großen Respekt vor seinem konsequenten Verhalten. Insbesondere da er mit Leib und Seele seit 20 Jahren sein Vorstandsmandat in der Bank vorbildlich lebt und dies noch einige Jahre gerne weiter getan hätte“, so heißt es in einer Stellungnahme, die uns auf Anfrage von Andreas Schünhof übermittelt wurde.