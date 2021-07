To-go-Impfaktion auf dem Schlossplatz gestartet

Schwetzingen. Auf dem Schwetzinger Schlossplatz ist am Donnerstagmorgen eine weitere Impfaktion gestartet. Zwischen 10.30 und 15.30 Uhr bietet das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises ein „To-go-Impfangebot“ vor dem Palais Hirsch an. Verimpft wird der Impfstoff Johnson & Johnson (J&J). Das Besondere an diesem ist, dass nur eine Dosis benötigt wird und man somit bereits 14 Tage nach der Impfung einen vollständigen Impfschutz aufweist.

In dem oben genannten Zeitraum können auf dem Schlossplatz Interessierte – und zwar unabhängig vom Wohnort und ohne Terminvergabe – gegen das Coronavirus geimpft werden. Voraussetzungen gibt es fast keine, man muss lediglich mindestens 18 Jahre alt sein und seinen Personalausweis oder Reisepass dabei haben.