Tödlicher Einsatz auf Mannheimer Marktplatz: Verteidigerin gibt Stellungnahme ab

Mannheim. Sie haben monatelang zu ihrem Einsatz am Marktplatz geschwiegen - nun hat die Anwältin von einem der beiden Polizisten, der beteiligt gewesen ist, eine Stellungnahme abgegeben. Das hat die Staatsanwaltschaft Mannheim auf Anfrage bestätigt.

Demnach "liegt mittlerweile eine von seiner Verteidigerin abgegebene Einlassung vor, in der im Wesentlichen zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen Stellung genommen wird." Der zweite Beamte habe allerdings davon Abstand genommen, eine Einlassung abzugeben. Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Mannheim erklärt ein Sprecher, dass beide Beamte nach wie vor suspendiert seien, das Angebot für eine psychologische Betreuung für beiden Betroffenen bestehe weiterhin.

Keine Bodycam-Aufzeichnung

Der Fall hat die Menschen in der Stadt wochenlang beschäftigt und bundesweit für Aufsehen gesorgt: Anfang Mai war ein 47-jähriger Mann nach einem Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz verstorben.

Außerdem äußert sich die Staatsanwaltschaft zur Diskussion um die Bodycams der beiden Beamten: Nur einer der beiden habe eine solche Bodycam während des Einsatzes getragen, "was aber nach unserem Kenntnisstand nicht unüblich ist bei Streifen zu zweit. Eine Aufzeichnung haben wir – wie in der Vergangenheit bereits kommuniziert – nicht", sagte eine Sprecher. Es gebe zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass es bei der getragenen Bodycam eine Fehlfunktion oder einen technische Störung gegeben habe.

Der verstorbene ZI-Patient habe sich abgesehen davon nicht vor dem Einsatz in der H4-Wache aufgehalten. Dies spiele indes im laufenden Ermittlungsverfahren für die Frage, ob und wie sich die beiden Beamten durch ihren zeitlich nachfolgenden Einsatz strafbar gemacht haben, keine Rolle, so die Staatsanwaltschaft. Die Frage war bei einer Befragung in einer Sitzung des Innenausschuss des Landtages aufgekommen.