Verkaufsoffener Sonntag in Schwetzingen dank Wetter voller Erfolg

Schwetzingen. Die Sonne meint es mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag in Schwetzingen seit dem Spätjahr 2019 wirklich gut. Bei angenehm warmem Herbstwetter zieht es eine Vielzahl von Menschen auf den Schlossplatz, wo ein Kinderkarussell und Essensstände aufgebaut waren, und natürlich in die vielen Geschäfte in der Innenstadt. Gerade in der Mannheimer Straße sieht es ob des Gedränges fast schon aus wie vor der Corona-Zeit.

Schon kurze Zeit nach Öffnung der Geschäfte zeigt sich Elke Ackermann, Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing, zufrieden mit dem bisherigen Ablauf. „Es sind viele Familien unterwegs, ganz besonders auf dem Schlossplatz, das freut mich sehr.“ Dass es diesmal kein übermäßiges Rahmenprogramm gibt, findet sie keineswegs schlimm. „Es muss ja nicht immer das ganz Große sein, um den Leuten eine Freude zu machen. Und nach so langer Zeit ohne einen verkaufsoffenen Sonntag ist weniger definitiv mehr“, meint sie.

Entspanntere Vorgaben

Besonders erfreut zeigt sich Ackermann darüber, dass Events wie dieses überhaupt wieder möglich sind. „Eigentlich wirkt so ein verkaufsoffener Sonntag ja auch entzerrend in den Geschäften, deswegen war mir manchmal nicht klar, wieso es nicht auch schon früher realisierbar gewesen wäre. Deshalb bin ich jetzt umso glücklicher, dass es inzwischen entspannter ist mit den Vorgaben.“

Auch bei den Besuchern kommt das Angebot gut an. Regina Martens aus Hockenheim ist mit einer Freundin in der Innenstadt unterwegs. Sie sind vor allem wegen der „SchwetSingers“ gekommen, die an verschiedenen Orten in der Stadt auftreten. „Aber wegen des schönen Wetters lohnt es sich auch“, findet sie. „Da kann man den Besuch auch gut mit dem Stöbern in den Geschäften kombinieren.“ Und da tun es ihr viele Menschen gleich. lh

