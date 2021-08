Viele geben einfach mehr

Jeder Cent, jeder Euro hilft! Das hat sich auch Oskar Hardung in Bezug auf die Fluthilfe zu Herzen genommen. Seit Jahren unterstützt der Senior mit dem Verkauf seiner Lach- und Sachgeschichten in Mundart seinen Verein, den Sängerbund, bei der Nachwuchsarbeit und stiftet der Schwetzinger Notgemeinschaft Geld für Bedürftige.

Nachdem Mitte Juli Kommunen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen von Hochwasser zerstört worden sind, hat er verkündet, dass er 100 seiner Bücher zugunsten der Flutopfer verkaufen möchte – das wären bei 8 Euro pro Literatur 800 Euro Spenden gewesen. Nun hat der engagierte Schwetzinger 1355 Euro auf eines der Spendenkonten dieser Zeitung überwiesen – das Geld kommt Betroffenen des Hochwassers in Sinzig im Ahrtal zugute (wir berichteten).

Bücher in die USA geschickt

„Viele Leute habe mir einfach mehr Geld in die Hand gedrückt“, erzählt Oskar Hardung von rührseligen Spendern, mancher zahlte sogar 50 Euro, daher kam fast das Doppelte an Spenden zusammen. Er habe Bücher in die Pfalz, die USA und zu einer Schwetzingerin, die mittlerweile am Bodensee lebt, geschickt. „Sie hatten meinen Aufruf in der Zeitung gelesen und wollten helfen“, freut sich der Senior über den Zuspruch.

Doch warum setzt er sich so für andere Menschen ein? Oskar Hardung überlegt. Vielleicht habe es was mit den Kindheitserinnerungen zu tun. Als er als Bub in der verlängerten Heidelberger Straße im Sand spielte, wurde das Wohnhaus bombardiert. Die Mutter war unter dem Schutt begraben, überlebte verletzt. „Das sind Bilder, die vergisst man nicht.“ Und die Bilder, die auch diese Zeitung aus den Flutgebieten zeigt, erinnern an die Situation damals. Auch seine Familie habe bei dem Erdbeben und Tsunami Weihnachten 2004 im Indischen Ozean Angehörige verloren. Die Großcousine und deren Mann kamen nicht mehr zurück. Von daher könne er das Leid, das die Menschen in den Flutgebieten ertragen müssen, nachvollziehen.

Spenden sammelt Oskar Hardung weiter mit dem Verkauf seiner Lach- und Sachgeschichten, dabei denkt er an die Leute in der Ferne genauso wie an jene, die ihm in Schwetzingen am Herz liegen. kaba