Viele Ideen beim World Café sammeln

Schwetzingen. Wie interkulturell ist Schwetzingen? Wie drücken sich Zusammenhalt und Vielfalt in der Stadt aus? Was lässt sich besser machen, damit Menschen so toleriert und akzeptiert werden, wie sie sind? Dieses weite Feld dürfen Bürger jedes Alters gerne gemeinsam beraten und „beackern“ bei einer ganz besonderen Veranstaltung innerhalb der Interkulturellen Woche – und das mit prominenter Begleitung: Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muhterem Aras hat zugesagt, das sogenannte World Café an diesem Mittwoch, 28. September, von 19 bis 21 Uhr im Lutherhaus in Schwetzingen aktiv mit zu begleiten.

Unter dem Titel „Interkulturelles Schwetzingen!? Zusammenhalt und Vielfalt in unserer Stadt“ wird die Landtagspräsidentin einen Impulsvortrag halten. Danach wird sie mit den Teilnehmenden in einem World Café an unterschiedlichen Thementischen ins Gespräch kommen.

Organisiert wird die Veranstaltung von Patrick Alberti aus dem Büro des Grünen-Landtagsabgeordneten Dr. Andre Baumann, Margit Rothe von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, Naweel A. Shad von der Ahmadiyya Muslim Jamaat und Gundula Sprenger, Leiterin der Volkshochschule. kaba